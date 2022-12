Los beneficios de la operación de prótesis de cadera con la técnica pionera de Traumatología Soler Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 17:31 h (CET) Cuando existe dolor severo o rigidez de la cadera, dolor en la zona de la ingle, rigidez, cojera sin dolor, con limitación de las actividades cotidianas, incluyendo caminar, subir escaleras, sentarse, etc. y que no experimenta una mejoría sustancial con otros tratamientos como medicamentos antiinflamatorios, tratamientos conservadores, inyecciones lubricantes, terapia física, se puede plantear una cirugía de prótesis de cadera.

Sobre este tipo de intervención, el doctor Francisco Soler Valero, Premio Nacional de Medicina 2022 en la categoría Traumatología y fundador de Traumatología Soler, afirma que es un procedimiento mínimamente invasivo, ya que emplea una técnica pionera en España, Abordaje Directo Superior o DSA que permite alterar lo menos posible las estructuras importantes de la cadera dando como resultado caderas más estables, con prácticamente ninguna luxación, y pacientes que vuelven a sus casas en menos de 24 horas después de la cirugía.

“Gracias a esta forma de acceder a la articulación para colocar la prótesis preservamos la alineación natural de la cadera por lo que dañamos lo mínimo posible músculos y tendones, reduciendo considerablemente el dolor posquirúrgico”, explica el Dr. Soler.

Se trata de una intervención mucho más conservadora que la colocación tradicional de prótesis que lleva menos complicaciones, como por ejemplo la luxación de prótesis tras su colocación, una de las más frecuentes, puesto que mantiene toda la estructura de la cápsula de la articulación, que hace de sujeción de la prótesis.

Llegó el momento para someterse a una cirugía de prótesis de cadera El proceso quirúrgico dura aproximadamente entre 1 y 2 horas. El Doctor Soler y su equipo se encargará de eliminar el cartílago y hueso dañados y colocar los nuevos implantes de titanio y cerámica para restablecer la alineación y función normal de su cadera. El paciente en apenas 6 horas, tras la cirugía, podrá iniciar la deambulación y únicamente pasará una noche en el Hospital, volviendo a su casa al día siguiente.

¿Qué se debe hacer tras la cirugía? Después de la cirugía, el cirujano y su equipo le proveerán medicación para que se sienta lo más cómodo posible. Deberá comenzar a caminar con muletas y mover la cadera poco después de la cirugía, ayudando así a recuperar rápidamente la movilidad y la fuerza en la articulación.

¿Cómo es la herida? La herida mide aproximadamente unos 7 cm, puesto que el Doctor Soler no utiliza puntos o grapas para la sutura, sino que emplea una sutura intradérmica, que se reabsorberá un par de semanas después de la cirugía, únicamente deberá evitar empapar la herida en agua hasta que haya sellado y secado completamente. Podrá ducharse con total normalidad gracias a un apósito especial impermeable que gracias a su diseño especial deja ver y controlar perfectamente la herida sin necesidad de retirarlo.

Una rápida recuperación de las funciones El doctor Soler asegura que los tiempos de largas convalecencias han quedado atrás. Este reputado especialista señala que recursos como la Prótesis Custom Made o 3D hacen posible que el paciente logre recuperar sus funciones en menos tiempo. La actividad es un componente necesario tras la cirugía, en especial durante las primeras semanas después, pero es necesario llevarlo a cabo con prudencia para evitar caídas. Es posible retomar la mayoría las actividades normales de la vida diaria en unas 3 a 6 semanas después de la cirugía.



