La importancia de entrenar la fuerza en personas mayores de 60 años, con Muévete Conmigo Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 17:35 h (CET)

Es común que las personas asocien la tercera edad con una disminución de la salud y de la calidad de vida. Sin embargo, esto no es necesariamente así, ya que muchas de las enfermedades y problemas de salud que surgen con el envejecimiento se deben fundamentalmente a la falta de ejercicio. Por lo tanto, lo ideal es que las personas mayores puedan entrenar fuerza regularmente, para garantizar no solo una mejor salud física, sino también mental. Empresas como Muévete Conmigo pueden ser de gran ayuda para las personas mayores de 60 años, proporcionándoles entrenamientos totalmente personalizados, a cargo de entrenadores profesionales.

La importancia del ejercicio en personas mayores de 60 años La mayoría de las personas suelen pensar que realizar deportes y entrenar fuerza son hábitos que solo corresponden a los jóvenes y no a mayores de 60 años. De hecho, hay quienes creen que practicar ejercicios de este tipo, por esta población, puede incluso suponer un riesgo para la salud. Todo esto no es más que una generalizada subestimación de la capacidad física del adulto mayor, lejos de lo que es cierto.

Entrenar fuerza es, efectivamente, una actividad ideal para, por ejemplo, la prevención de caídas y el mantenimiento de la independencia, algo muy importante durante esta etapa de la vida. Por otra parte, el entrenamiento de fuerza ayuda a combatir y a retrasar los problemas físicos comunes asociados con la tercera edad. Un ejemplo de ello es la curvatura torácica y sus consecuencias, tales como el deterioro de las funciones cardiovasculares o el desplazamiento del centro de masa hacia el frente, lo que aumenta el riesgo de caídas.

Ventajas de entrenar fuerza en la tercera edad Se ha demostrado que los entrenamientos de fuerza son efectivos incluso en personas de 80 años, mejorando su rendimiento físico, aumentando su fuerza y su masa muscular, mejorando la flexibilidad. Este tipo de ejercicios incluso ha demostrado mejorar la movilidad en personas de la tercera edad, mejorando los rangos de movimiento de las articulaciones, reduciendo los dolores articulares. Esto hace posible que puedan realizar movimientos que requieren de mayor flexibilidad y que forman parte de la vida cotidiana, tales como lavarse el pelo o cortarse las uñas de los pies. En este sentido, el entrenamiento de fuerza no es solo una necesidad, sino que debería ser obligatorio a medida que se envejece.

Muévete Conmigo está conformado por un equipo de entrenadores profesionales que ofrecen entrenamientos a medida para las personas, según sus necesidades. Lo mejor de todo, es que cuenta con modalidad presencial, online y con webcam, para que desde casa las personas mayores de 60 años puedan entrenar de la mano de expertos que les guiarán a sacar el máximo provecho a su cuerpo, mejorando su salud y calidad de vida.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.