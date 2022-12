Mikel Rufián, nuevo presidente de la Red Iberoamericana de Inteligencia (RIBINT) Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 17:24 h (CET)

Las naciones, las organizaciones y las personas en general pueden estar expuestas a diferentes riesgos, amenazas y oportunidades de cualquier índole. Por tal razón, cada vez más, resulta imprescindible contar con profesionales que se encarguen de hacer de manera efectiva las labores de inteligencia, las cuales son cruciales para reducir la incertidumbre y tomar las mejores decisiones que permitan solventar los problemas. Una de las figuras que hoy en día se ha hecho un nombre en España y a nivel internacional en materia de Seguridad integral, Ciberseguridad e Inteligencia es Mikel Rufián, quien ahora ha pasado a formar parte de la junta directiva de la Red Iberoamericana de Inteligencia (RIBINT).

Todo acerca de la Red Iberoamericana de Inteligencia y su nueva junta directiva La Red Iberoamericana de Inteligencia conformó su nueva junta directiva, siendo Mikel Rufián el nuevo presidente. La organización ha dejado claro que los cambios que se han implementado son con el claro y firme objetivo de “seguir avanzando”.

Para quienes no lo saben, la RIBINT es un grupo independiente conformado por profesionales públicos y privados, centros de estudio y análisis de inteligencia, quienes trabajan prestando especial atención a la realidad iberoamericana. Dicha red se caracteriza principalmente por su naturaleza no lucrativa. Además, destaca el hecho de que su actividad académica e investigadora es completamente independiente.

La Red Iberoamericana de Inteligencia ciertamente está constituida por centros iberoamericanos. Sin embargo, la misma está abierta a recibir a otros centros de Europa y Norteamérica que compartan la naturaleza no lucrativa, la independencia de la actividad académica, investigadora y empresarial y la “ausencia de posición prefijada sobre las cuestiones que son objeto de estudio”.

El nuevo presidente de la RIBINT tiene más de 16 años de experiencia en el ámbito de ciberinteligencia, ciberseguridad y seguridad, gestión de riesgos integrales, investigación, inteligencia y contrainteligencia en diferentes sectores, entre ellos el de Energía, Industria, Servicios, Telecomunicaciones, Banca y Seguros, Tecnología y software, Auditoría y Consultoría, Construcción, inmobiliaria y Sector Público.

Más acerca de Mikel Rufián, nuevo presidente de la RIBINT Las expectativas de la RIBINT han crecido ahora que cuenta con un nuevo presidente, quien tiene una dilata trayectoria. Mikel Rufián es un criminólogo de profesión que se ha especializado (Cum Laude) en Inteligencia Criminal (CRIMINT). Graduado en PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por el IESE Business School, la Universidad de Navarra. Asimismo, cuenta con un Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, diplomatura en Criminología y en Criminalística, Grado Superior en Telecomunicaciones y sistemas informáticos. También es Detective, Oficial de inteligencia y Director de Seguridad habilitado por el Ministerio de Interior y autorizado por la Dirección General de Policía. Completó su formación con varios másteres, cursos y títulos de Postgrado en diversas materias de Inteligencia, Seguridad y Defensa, Terrorismo & Contraterrorismo, en técnicas de Análisis, en Social Media Business e Intelligence (SOCMINT), CM y Marketing 360º, Gestión y Desarrollo de Estrategias. Monitorización avanzada y analítica web, etc. A la fecha se desempeña como Director de Global de Ciberseguridad & Inteligencia de una consultora boutique y firma multinacional, Bidaidea. Profesor de MIOTI Tech & Business School, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y C1b3rWall Academy de Policía Nacional – Universidad de Salamanca.

Fue socio fundador y director del primer despacho español especializado en Investigación e Inteligencia privada, la firma independiente de servicios profesionales (ASINT 360º) All Sources Intelligence 360º. Son reconocidos creadores del sector de la inteligencia profesional en España y las investigaciones empresariales en Europa. A lo largo de los últimos 10 años, se ha convertido en un referente en el sector, habiéndose ganado una sólida reputación, no solo por la excelencia de sus servicios, investigaciones, análisis y asesoría, sino también por la independencia y la reducción de incertidumbre que aportan sus investigaciones. Mikel Rufián en el año 2016 vendió su participación por 1,7 millones de euros a una gran firma internacional.

Rufián ha recibido muchos reconocimientos. En este 2022 obtuvo un premio por considerarse el mejor docente de Ciberseguridad y Análisis de Inteligencia en España. En el 2020, 2021 fue el ganador de los Premios Cyberinfluencers, el cual premia a los profesionales de la ciberseguridad en españa y Latinoamérica. Así como estas, ha recibido otras condecoraciones internacionales y Trofeos profesionales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La importancia de entrenar la fuerza en personas mayores de 60 años, con Muévete Conmigo Mikel Rufián, nuevo presidente de la Red Iberoamericana de Inteligencia (RIBINT) Aceites especiales de Pago de Espejo para regalar en Navidad Diferencias entre la tanatoestética y la tanatopraxia La trazabilidad del jamón ibérico de Bellota de Los Romeros de Alanís es galardonada con el Premio Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación Isaac Peral