Cadenas para nieve, imprescindibles para equipar el automóvil y prepararlo para la nieve

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 16:57 h (CET)

La temporada de invierno suele generar preocupaciones para los conductores de vehículos. En zonas montañosas o en carreteras con nieve, hielo, pendientes o desniveles, hasta los mejores neumáticos de invierno, tienen sus limitaciones.

Por lo tanto, es recomendable contar con cadenas para la nieve, ya que en muchas vías son obligatorias cuando hay nevadas intensas.

Acusticar ofrece, a través de internet, un stock actualizado de productos que mejoran la adherencia de los coches en distintos terrenos, optimizando las condiciones en carretera. De esta manera, sus clientes pueden adquirir elementos imprescindibles para equipar el automóvil y prepararlo para la nieve.

Acusticar se especializa en el comercio de cadenas para la nieve Acusticar es una empresa con un amplio stock de accesorios para automóviles. Comercializa una amplia gama de cadenas para nieve, permitiendo a los clientes encontrar el producto específico que necesiten. Para facilitar la toma de decisiones al momento de adquirir cadenas para nieve, la empresa ha desarrollado un buscador muy completo que contempla 5.700 combinaciones de vehículo/medida de neumático con información de algunos de los mejores fabricantes, para proporcionar al comprador artículos compatibles con el modelo de su vehículo y la medida de los neumáticos.

Esta tienda online pone a disposición de los clientes diversas ofertas del mercado, así como cadenas de nieve para todo tipo de vehículos, tanto para coches turísticos, SUV, 4X4, furgoneta, camión, quitanieves, etc. Los usuarios pueden elegir el producto que más se adapte a sus necesidades y recibirlo en un tiempo estimado de 24 horas, aspecto que resulta bastante favorable para los consumidores.

Aspectos importantes sobre las cadenas para nieve Hay diversos factores a tener en cuenta a la hora de elegir adecuadamente las cadenas de nieve, puesto que no todas se pueden usar en cualquier vehículo. También es imprescindible conocer y familiarizarse con su instalación, debido a que ciertos tipos de cadenas, como las textiles, si bien pueden ser instaladas de manera fácil e intuitiva, resultan menos resistentes que las cadenas metálicas.

Gracias a las cadenas, ya sean textiles o metálicas, se pueden acortar las distancias de frenado y mejorar la direccionalidad del vehículo cuando hay nieve o hielo en la carretera. Es recomendable que, una vez instaladas las cadenas de hierro, se recorran 25 metros y luego se revise la tensión de la cadena para tensar un poco más, si fuera necesario. Después de recorrer 50 metros, se deberían revisar de nuevo y, si todo funciona de manera correcta, ya se puede conducir con normalidad, sin olvidar no exceder los 50 km/h, mientras se estén usando las cadenas.



