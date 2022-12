Los beneficios del masaje tailandés, con Massagium Wellness Emprendedores de Hoy

Los masajes son, en muchas ocasiones, los mejores aliados de los seres humanos que necesitan aliviar un dolor, liberar tensión y relajarse. Existen muchos métodos que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. Las personas que se encuentren de vacaciones en la localidad turística de Salou y quieran tener un momento de relax pueden acudir al centro Massagium Wellness, donde ofrecen a los clientes una variedad de alternativas por masajistas profesionales. Una de las opciones más solicitadas es el masaje tailandés, una técnica milenaria que trabaja todo el cuerpo y que aporta innumerables beneficios para la salud.

Qué es el masaje tailandés y cuáles son sus beneficios El masaje tailandés que realizan en el centro Massagium Wellness es una técnica que surgió gracias al doctor de Buda Shivago Komarpaj, quien se dio a la tarea de cuidar su salud y la de sus discípulos. Para dar con los también llamados masajes Thai, fusionó la medicina tradicional china con sus conocimientos de ayurveda.

Las técnicas que se utilizan en este tipo de masaje no tienen nada que ver con los métodos tradicionales en los que basta una camilla y algunos aceites especiales. Los masajistas del mencionado centro combinan presiones y estiramientos profundos e intensos (sin ningún tipo de dolor) que permiten a las personas liberar tensiones y autorregular el cuerpo.

Para realizar el masaje Thai los profesionales no solo utilizan sus manos, sino que también pueden usar sus dedos, codos, antebrazos, pies, rodillas y piernas.

Los beneficios del masaje tailandés son innumerables. Algunos individuos acuden a él para prevenir cualquier tipo de problema relacionado con la salud. No obstante, esta técnica sirve para mejorar la postura, para fortalecer el sistema nervioso e inmunológico y la respiración, activar el sistema linfático, elevar la flexibilidad de los músculos y fortalecer los tendones y los ligamentos para evitar lesiones. Asimismo, contribuye a tener un mejor estado de ánimo, liberar el estrés, controlar la ansiedad y tener una mejor calidad de sueño.

Optar por otros masajes en Salou Quienes visiten el Massagium Wellness pueden elegir cualquier tipo de masajes en Salou. Una de las grandes ventajas de acudir a este lugar es que está ubicado a muy pocos metros de la playa, algo que resulta fascinante para las personas, pues pueden optar por unas sesiones de relajación antes o después de bañarse en el mar.

Entre los masajes que ejecutan están el musical, que ayuda a sentir sensaciones placenteras; el relajante, ideal para los que tienen un alto nivel de estrés; el deportivo, para los que hacen actividad física y la terapia de quiromasaje descontracturante. También hacen chocolaterapia y masajes en pareja.



