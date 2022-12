La importancia de preparar los climatizadores evaporativos para el invierno, de la mano de Biocool Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 15:18 h (CET)

El climatizador evaporativo es una máquina muy utilizada en la actualidad en los hogares, las industrias, escuelas, naves, etc. El mismo utiliza el agua como refrigerante natural para enfriar la temperatura del aire, una característica que lo convierte en un producto ecológico, ya que no produce emisiones de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que contribuye significativamente con el calentamiento global. Las personas que usan estos aparatos, por lo general, les hacen mantenimiento solo en la temporada de verano. Esto es un gran error, dado que dicho proceso también se debe llevar a cabo en invierno por muchas razones, según los especialistas de Biocool, una marca de reconocida trayectoria nacional e internacional.

¿Por qué es fundamental preparar el climatizador evaporativo para la temporada de invierno? El climatizador evaporativo es aprovechado en la temporada de verano para paliar el calor. Sin embargo, algunas industrias le dan uso prácticamente todo el año por el hecho de que sus procesos de producción generan altas temperaturas.

Los expertos de Biocool, una empresa especializada en climatización evaporativa, precisan que la cantidad de veces que se les debe hacer mantenimiento a este tipo de máquinas va a depender mucho del uso. No obstante, indican que lo mínimo es dos veces al año.

Además, los especialistas explican que es sumamente necesario preparar el climatizador evaporativo de cara al invierno. Indican que quienes no lo hacen, reducen la eficacia del producto o lo dañan por completo.

Puntualizan que una buena preparación evita fugas de agua que perjudican las instalaciones, ayuda a detectar problemas como obstrucción de filtros dentro del sistema evaporativo e impide que los componentes mecánicos sufran daños que ameritan costosas reparaciones.

Aunado a todo lo mencionado, explican que los climatizadores ciertamente tienen la función principal de enfriar, pero que también sirven para ventilar las áreas interiores con aire exterior, algo que resulta esencial para muchas empresas durante todos los meses del año para tener un aire de calidad libre de aerosoles y con un nivel correcto de CO2.

Los expertos adicionan que en invierno, por falta de uso, el agua contenida en los climatizadores evaporativos se tiende a congelar. En ese sentido, destacan que es imprescindible hacer una revisión, pues el hielo puede causar deterioros significativos.

Biocool ofrece servicio de mantenimiento de los climatizadores evaporativos La empresa Biocool cuenta con un equipo de profesionales que realiza mantenimiento de los climatizadores evaporativos en cualquier momento del año para garantizar la vida útil de los equipos.

Los interesados en contratar los servicios o adquirir un climatizador deben acceder a la página web de Biocool, donde dejan a disposición todos sus canales de contacto. Además, en la plataforma se encuentra el catálogo de productos.



