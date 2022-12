El reto navideño organizado por QUALO y el Ayuntamiento de Cáceres

Con el objetivo de potenciar el comercio y alentar a los ciudadanos y turistas a conocer las luces navideñas de la ciudad de manera lúdica e interactiva, el Ayuntamiento de Cáceres propone un novedoso reto en el que los participantes podrán ganar cheques canjeables en distintos negocios locales. De esta manera, utilizando para ello la app QUALO, los ciudadanos podrán obtener el sello que acredita su visita a los diferentes emplazamientos de luces seleccionados. Con ello, QUALO y el Ayuntamiento de Cáceres invitan a vivir una Navidad distinta, con la posibilidad de divertirse, conocer lugares y ganar premios.

¿Cómo participar al reto navideño en la ciudad de Cáceres? Para participar en el reto “El comercio brilla esta Navidad”, propuesto por QUALO y el Ayuntamiento de Cáceres, es necesario descargarse esta aplicación móvil y registrarse en ella para localizar los diferentes puntos de interés que forman parte del desafío. Estos aparecerán en el móvil de los usuarios de acuerdo con su cercanía, y en cada emplazamiento figurará la opción de obtener el sello QUALO una vez que sean visitados.

Así, los participantes no solo podrán descubrir todas las atracciones e instalaciones lumínicas de la ciudad de Cáceres, sino que, una vez obtenidos los 25 sellos, participarán en un sorteo de un cheque regalo de 50 euros. Por su parte, los otros 4 ganadores obtendrán un cheque por un valor de 25 euros, el cual podrá ser canjeado en distintos comercios de la ciudad, cuyo listado se encuentra disponible en QUALO. Además, cabe señalar que la promoción es válida hasta el 8 de enero de 2023 y que el sorteo se realizará los días posteriores a su cierre.

¿Cómo funciona QUALO? En la actualidad, el desarrollo de la tecnología digital ha generado una sobreabundancia de información, con una gran cantidad de datos disponibles, los cuales no resultan de mucha utilidad al no estar asociados a una localización concreta. En este contexto, tener acceso directo y selectivo a información vinculada a un sitio en particular es un valor añadido para los usuarios y puede significar una ventaja para quienes la ofrecen.

Así surge QUALO, un servicio universal de información contextual localizada en tiempo real que permite a los usuarios acceder a contenidos sobre un negocio, establecimiento o espacio público de forma instantánea, sin necesidad de escanear códigos QR. Para ello, el sitio debe contar con un tag BLE, el cual es detectado automáticamente por los smartphones de los clientes con la app QUALO para mostrar información en función de la localización y de la naturaleza del comercio.

Por tanto, a través de QUALO, quienes se encuentren o visiten la ciudad de Cáceres podrán participar en el reto “El comercio brilla esta Navidad” y disfrutar de sus clásicas y atractivas luces navideñas.