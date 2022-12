Aleix Sanmartín gana el premio a Mejor Consultor del Año Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 13:48 h (CET)

Hay políticos que asombran por sus oratorias o sus formas de hablar. Hay otros que sorprenden y aplican todo aquello que dicen. Parecen auténticos o espontáneos. Sin embargo, hoy en día, la mayor parte de sus discursos, como también de sus acciones, están milimétricamente estudiados para generar determinados efectos. Los dirigentes y funcionarios suelen rodearse de decenas de asesores. Es un rol muy arriesgado porque cualquier error o consecuencia no planeada puede generar despidos, a pesar de que la conducta de la población o de la opinión pública es impredecible.

En este contexto, Aleix Sanmartín se ha consagrado como uno de los más destacados a nivel internacional e, incluso, ha ganado el premio al mejor consultor político del año, entregado por The Washington Academy.

Trayectoria de Aleix Sanmartín Aleix Sanmartín es uno de los máximos exponentes de la nueva generación de consultores políticos de habla hispana. Ha trabajado con presidentes como Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón en México, José Luis Rodríguez Zapatero en España, Tabaré Vázquez en Uruguay, Ricardo Martinelli en Panamá, Hipólito Mejía en República Dominicana, entre otros. Además, es el autor de la estrategia electoral que consagró como presidente de Andalucía a Juan Manuel Moreno. También ha brindado sus servicios al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y al presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig, entre otros. Con más de 15 años dedicados a la consultoría política, ha ganado más de 50 premios y reconocimiento internacionales. El más reciente ha sido el Napolitan Victory Awards.

Premio al mejor consultor político del año En el 2022 Aleix Sanmartín sumó un nuevo premio. The Washington Academy le entregó como consultor del año el Napolitan Victory Awards, considerados los “Oscars de la política”. La razón de tal reconocimiento fue por su reciente trabajo como consultor político en México y España. Además, la Academia lo distinguió en las categorías “Mejor campaña electoral del año” y “Mejor campaña digital electoral del año”, por sus diseños para la presidencia de Juan Manuel Moreno en Andalucía. Por si fuera poco, Aleix Sanmartín fue incluido en la “Class of 2022”, que reconoce a los 100 profesionales de la comunicación política en Latinoamérica.

Parte del éxito de Aleix Sanmartín se debe a su vasta formación académica y teórica. Tuvo como director de tesis doctoral a una leyenda como Alejandro Pizarroso Quintero. Además, cuenta con una licenciatura, un máster, una diplomatura y una especialización en disciplinas relacionadas con la consultoría política. Por último, cabe destacar que, junto a José Luis Sanchis y Marcos Magaña, publicó el libro Ganar el poder, apuntes de 86 campañas electorales.



