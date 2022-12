¿Cómo prevenir la gestión de riesgo en las empresas constructoras?, por ARH ECONOMIST

Gestión de proyectos y sus riesgos derivados en la construcción.

La ejecución de obras presenta riesgos, incertidumbres y volatilidad. Las reservas económicas para contingencias son colchones de todo tipo de recursos que se utilizaran para cubrir los riesgos y absorber las desviaciones y la incertidumbre constante que al final pasará. Su gestión es relevante para mejorar el rendimiento de las obras y por consecuencia su rentabilidad. Riesgo e incertidumbre son conceptos habituales en cualquier actividad económica. Sin embargo, su intensidad en el desarrollo y ejecución de proyectos de construcción es comparativamente elevada en relación con otros sectores de actividad; por ello, la gestión cobra especial relevancia en el sector de la construcción. Ninguna obra está exenta de riesgos, de tal forma que se pueden gestionar, se pueden mitigar, compartir, transferir o aceptar, pero en ningún caso se pueden ignorar.

En una de las encuestas globales de ARH ECONOMIST de hace un tiempo, se decía que “a pesar de los esfuerzos que se han dado en las últimas décadas en sector de la construcción, el desempeño general continúa sin poder aumentar la productividad, mejorar los niveles de desempeño y reducir las incidencias en los proyectos; y que su desempeño está muy por debajo de otros sectores”. Y es interesante ver la siguiente contradicción, ellos hicieron una encuesta global a empresas constructoras donde encontraron que más del 80 % de las compañías entrevistadas reportaba tener confianza en su capacidad de entrega de proyectos dentro del presupuesto y cronograma. Es más, el 92 % decía que sus sistemas producen informes precisos y a tiempo.

Sin embargo: el 50 % admitía que en los últimos 3 años había tenido un desempeño adverso en los proyectos que los había impactado seriamente, y solo un 17 % creía que la industria tiene un nivel aceptable en el desempeño para terminar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

Estas cifras y estudios son interesantes porque parecerían reflejar la dicotomía entre lo dicho y lo hecho, la percepción y la realidad. Las personas se creen muy buenos, pero a veces no lo son tanto. Se dice que en la ciudad se tiene capacidad de ejecución, pero luego los proyectos terminan fuera de plazo, con sobrecostes y con problemas e incidencias de diferente índole. Falta madurar mucho en la gestión profesional de proyectos y, en particular, en la gestión profesional de riesgos. La industria de la construcción necesita de modo inminente profesionalizar su gestión de riesgos y no solo en papel sino en terreno, no solo en la teoría, sino en la práctica

Este es el compromiso que ARH ECONOMIST tiene con sus clientes, ya que proporciona un servicio profesional orientado a optimizar la gestión de riesgos y el rendimiento empresarial para alcanzar la rentabilidad deseada.

Gestión de riesgos en construcción «Tener una visión estratégica que permita evaluar el grado de riesgo posible y dar con una solución adecuada es el objetivo siempre”, exponen desde la empresa. Además, estos han ayudado a muchas empresas alrededor del mundo en su gestión de proyectos, programas y megaproyectos. La gestión de riesgos del mundo actual es mucho más que lo que se comenta. Es, hacer uso y tomar ventaja de la tecnología, la inteligencia artificial, y de los diferentes tipos de software con el único propósito de brindarle al cliente final, la tranquilidad de darle un producto final en tiempo y forma, sin desviaciones económicas.

Visión Risk ARH CFO 360º Conocer a la perfección los entresijos de los riesgos en las empresas se torna fundamental. Tener una visión global y todos los aspectos relacionados con ella. De este modo, el trabajo será mucho más productivo, ágil y eficiente, ya que se pueden tomar las decisiones basadas en un contexto, adaptar las estrategias y anticiparse a posibles crisis o movimientos inesperados.

La elaboración y entrega de datos confiables y los análisis avanzados son y serán una capacidad clave para la función financiera del presente y futuro, pues conducirán a la organización, mediante la fijación de criterios sólidos, hacia un mayor valor comercial promoviendo la cultura del análisis eficaz y eficiente. Es por eso por lo que, si de algo necesita saber una empresa en expansión, o incluso ya establecida, es de finanzas y economía. Por eso, aquellas empresas que cuentan con una dirección financiera alineadas con los objetivos definidos por la dirección general parten con una gran ventaja respecto a otras empresas similares.

Este despacho profesional de economía y desarrollo de negocios ARH ECONOMIST con sede en Madrid y Marbella a través de su CEO el economista Andres R. Hassen, brinda desde el año 2003, las soluciones y conclusiones necesarias para que sus clientes puedan tomar las mejores decisiones en el momento correcto, asesorando con total confidencialidad y compromiso.