En Louis Philippe Salón se ofrecen servicios de calidad y personalizados

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 12:59 h (CET)

Las peluquerías de lujo no solo se caracterizan por los buenos resultados que obtienen sus clientes, sino también por la atención de calidad y sus servicios. Uno de los locales más demandados actualmente en Cataluña es Louis Philippe Salón, donde los clientes acceden a un estudio integral de imagen para recibir una propuesta adecuada para su estilo de vida.

Esta peluquería Barcelona es dirigida por el estilista francés Louis Philippe, quien ya lleva 13 años viviendo en esta ciudad. Este profesional se ha formado en las escuelas Pivot Point International Academy y Jacques Dessange París y, además, cuenta con 20 años de experiencia en el mundo de la imagen. Asimismo, a lo largo de su carrera también ha trabajado en publicidad, televisión y desfiles de moda.

Respecto a su carrera, Louis afirma: “Mi cumplido es, seguramente, hacer feliz a la gente. Me emociona ver el sentimiento de mis clientes saliendo felices con nuestros trabajos”.

Louis Philippe trabaja bajo el concepto de cliente único En esta peluquería de Barcelona solo se atiende a un cliente a la vez y durante todo el proceso es acompañado y guiado por un mismo profesional. De esta manera, es posible brindar un servicio más personalizado.

Por otra parte, el equipo de profesionales de este salón es joven y dinámico, además de estar en constante formación. Este se ocupa de efectuar un seguimiento de posventa, ya que una semana después de la visita a la peluquería, un representante se pone en contacto con el cliente para asegurarse de que la visita al local haya sido agradable para él y se hayan cumplido las expectativas.

El objetivo de todos los servicios que se ofrecen en esta peluquería es potenciar lo mejor de cada persona. Así, el equipo de Louis Philippe busca sacar el máximo partido de la belleza natural de cada cliente a través de un enfoque natural, de tendencia y respetando la calidad del cabello. A propósito de esto último, Louis indica que “no hay un color o un corte bonito si el cabello no está sano”.

Servicio personalizado y productos de primera calidad en Louis Philippe Salón Además de destacar por ofrecer un servicio cercano, personalizado y muy humano, esta peluquería se caracteriza por usar solo productos de alta calidad que están dirigidos al sector de los salones de lujo. En este sentido, algunas de las marcas que es posible encontrar en este salón son Wella, Mr. Smith, Olaplex e Ybera París.

A su vez, el equipo a cargo de Louis está integrado por jóvenes que son dinámicos y están en constante formación. Muchos de ellos son expertos en distintos estilos y tipos de color, como Balayage, Babylights, Ombre, Brazilian Blonde Illuminage y Air Touch, entre otros.

Actualmente, es posible pedir una cita online contactando con los profesionales vía WhatsApp o llamando a su teléfono de empresa, ambos disponibles en su página web. Asimismo, también es posible solicitarla acudiendo directamente a la dirección de su local: Consell de Cent 261, Barcelona.

En conclusión, en la peluquería de Barcelona Louis Philippe Salón es posible acceder a un servicio de lujo que siempre busca la perfección para poder realzar la belleza natural de sus clientes.



