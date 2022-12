Business woman: los accesorios para trabajar (y estudiar) mejor

Planes, compromisos o reuniones…Sea cuál sea la tarea, la firma de papelería Cuaderno Inteligente tiene los consejos y los materiales necesarios Tener una vida ajetreada, llena de compromisos y planes, en ocasiones, puede jugar malas pasadas. Y es que, no es fácil recordar todas las obligaciones.

Cristian Espejo, relaciones públicas de Cuaderno Inteligente, indica "un factor muy importante a la hora de organizar los apuntes, es el orden. Para poder dar solución a ello, Cuaderno Inteligente cuenta con un sistema de discos que permite llevar la organización a un nivel superior. De este modo se puede mover, quitar y poner cada hoja del cuaderno, para organizar los compromisos".

Consejos para planificar mejor

Se ha escuchado muchas veces: la base de la productividad es una buena organización. "En la mayoría de casos cuando los compromisos empiezan a aumentar, no se sabe cómo gestionarlos y se suele tender a querer abarcar todo, con poco éxito. En estos momentos, lo mejor será contar con las herramientas adecuadas y con una serie de tips que ayuden a organizarse", anuncia Espejo desde Cuaderno Inteligente.

Definir los objetivos: sin duda alguna, una parte esencial. Saber cuáles son los objetivos a realizar es el primer paso para poder distribuirlos en el cuaderno. Distribuir el trabajo: una vez las tareas están claras, es importante saber cuáles son las que realizar con más antelación y cuáles son aquellas que dejar en un segundo plano. Una buena forma de hacerlo son con diferentes tipos de diferentes accesorios que permitan separar las hojas o marcar con colores los diferentes objetivos. Esto ayudará a reservar el tiempo necesario para cada cosa. Contar con tiempo libre: el día cuenta con 24 horas y las personas no son robots. Es importante contar también con tiempo libre para relajarse y descansar. Ayuda a ser más productivos. Disfrutar de la organización:hacer las cosas de forma animada, ayuda mucho. Planificar las tareas es, de hecho, la tarea más importante, por ello disfruta del momento y busca un entorno agradable para hacerlo es lo más importante. Cuaderno Inteligente: cuadernos, accesorios y mucho más

Cuaderno Inteligente está caracterizado por tres palabras: practicidad, exclusividad y personalización. En base a ellas, cuenta con productos fáciles de utilizar que, además, son de los más atractivos visualmente.

Cuadernos Inteligentes

Si hay algo por lo que es reconocida esta firma es por sus cuadernos inteligentes, un nuevo concepto de papelería que se adapta a las necesidades de cada persona. Permite la personalización de todas las partes que forman un cuaderno, ya que se construye a medida gracias a los gadgets y herramientas con las que la firma cuenta. Además del DIY Cuaderno Inteligente, la firma también cuenta con cuadernos totalmente montados, que tienen todo lo necesario y a los que se pueden añadir accesorios.

Algunos de los cuadernos más destacados de la firma son el Cuaderno Inteligente Felicity by Alexity (a partir de 27.55€ en Cuaderno Inteligente), una edición especial creada con la influencer Alexity que combina colores pastel junto a una combinación de discos muy atrevida, para transmitir alegría y diversión.

O el Cuaderno Inteligente Butterfly by Barbara Bandeira (a partir de 27,55€ en Cuaderno Inteligente). Inspirado en la creatividad combinando una serie de colores en perfecta armonía con formas que aparecen a través de la técnica Tie Dye.

Planner

Como última novedad, la firma ha lanzado el Planner CI Lilac Fields by Sophia Martins (45,75€ en Cuaderno Inteligente), un planner de lo más alegre y práctico.

Cuenta con una estética a la que no le falta detalle. Incluye página de instrucciones, calendarios, una funda de plástico para no perder ninguna hoja y separadores que facilitan la organización. Además, ofrece tres vistas: semanal, mensual y anual. El regalo perfecto para los más organizados.

Separadores y marcadores adhesivos

La marca brasileña cuenta con diversos accesorios inteligentes para facilitar la organización de la agenda. Como separadores y marcadores de Cuaderno Inteligente, perfectos para destacar las tareas que cumplir.

Disponibles en distintos colores, los separadores permiten personalizar el cuaderno inteligente y dividir sus hojas para no mezclar los diferentes temas, asignaturas u objetivos. Como en el caso de los separadores pastel A5 para Cuaderno Inteligente (6,70€ en Cuaderno Inteligente).

Carpetas organizadoras y fundas de plástico

Otro de los accesorios más importantes a la hora de organización, ya sea para tareas y objetivos del trabajo como del estudio, son las carpetas organizadoras y las fundas de plástico.

Las carpetas organizadoras de Cuaderno Inteligente permiten separar las hojas ya utilizadas o aquellos papeles importantes del resto de folios. Por otro lado, su uso ahorra tener que llevar diferentes carpetas o cuadernos, pudiendo aunar todo en el propio cuaderno inteligente. Destaca la carpeta organizadora de Cuaderno Inteligente (22,40€ en Cuaderno Inteligente), un kit con 3 juegos de carpetas que incluyen discos y pestañas de identificación de material.