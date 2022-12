Rubies presenta la nueva colección, Green Collection Comunicae

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 13:45 h (CET) Tras el exitoso lanzamiento de sus disfraces adaptive para niños discapacitados, Rubies anuncia otra colección que supone un paso adelante en el cuidado del planeta: Green Collection Como diseñador, fabricante y distribuidor de disfraces más grande del mundo, Rubies tiene la obligación de cuidar a sus clientes y entender sus preocupaciones. Como dice Javier Casanovas, Director General de Rubies Iberia e Italia, "Rubies Cero es nuestra nueva misión: con la que queremos emprender un camino hacia la protección de nuestro medio ambiente y lo haremos apoyando a las empresas a través de productos sostenibles y con prácticas neutras en carbono. Como miembros de SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) y del Índice HIGG, Rubies se dedica a las prácticas comerciales sostenibles y éticas. Rubies está totalmente comprometido a cambiar y evolucionar el negocio y los métodos de diseño, fabricación y distribución para garantizar que reduzcamos el impacto en el planeta y nos mantengamos a la vanguardia en la industria con respecto a las innovaciones tecnológicas ecológicas".

Durante los últimos años, Rubies ha estado continuamente trabajando para reducir el impacto medioambiental perfeccionando tanto los envases como los productos. Por ello desde Rubies están encantados de dar un nuevo paso y llevar a los consumidores esta nueva colección de disfraces sostenibles. En ella se encuentran los personajes favoritos de los clientes con algunas de las licencias más grandes de la industria.

Green Collection está diseñada para ser lo más consciente posible del medio ambiente, con tejidos hechos 100% de material reciclado. Los disfraces están hechos de botellas de plástico de desecho. Por cada disfraz se utilizan aproximadamente entre 52-56 botellas de plástico de 50 cl.

La colección se pondrá a la venta en diciembre en una amplia variedad de tamaños para niños de 3 a 10 años, con personajes tan populares como Spider-man, Iron Man, Hulk y Capitán América de Marvel o Storm Trooper y Darth Vader de Star Wars TM. Como dice Joan Chaler, director de Marketing de Rubies Iberia e Italia: "Con Green Collection posibilitamos que cada niño encuentre el disfraz de su personaje favorito y al mismo tiempo cumplirá las exigencias de aquellos padres que priorizan una compra sostenible. El producto será claramente reconocible por los consumidores gracias al nuevo logotipo verde y comunicará la sostenibilidad a través del espíritu de 'ser un héroe también es preservar nuestro planeta' ".

Toda la colección ha sido elaborada para ser más duradera, confiable, reutilizable y eficiente en energía y recursos que nunca. También son lavables a máquina, lo que significa que se puede reutilizar el disfraz tantas veces como quiera y transmitirlo a la próxima generación, eliminando simultáneamente la necesidad de compras de un solo uso. Además de todo esto, Rubies ha eliminado todo el plástico del embalaje, proponiendo perchas o cajas de cartón totalmente reciclables y con certificado FSC.

Javier Casanovas confirma: "Este no es el primer paso que Rubies ha dado para convertirse en un negocio más consciente y no será el último, pero sin duda es el mayor salto que hemos dado. Desde la concepción inicial hasta la producción y distribución, sabíamos que esta gama de trajes supondría un cambio real. Estamos orgullosos de utilizar nuestra posición como líderes de la industria para crear una ola de transformación y que podamos ser un ejemplo positivo como empresa. También nos gustaría agradecer a las licencias con las que trabajamos por su apoyo a este importante avance y el apoyo para garantizar que produzcamos trajes para representar a sus increíbles personajes, fomentar el juego y ser sostenibles".

Todos los departamentos de Rubies están totalmente comprometidos a ser la mejor inspiración para sus consumidores más jóvenes con el fin de liderar con el ejemplo y hacer todo lo posible para ayudar a construir un mundo mejor para todas las generaciones que les gusta disfrazarse. Al tomar medidas como estas en la creación de la nueva colección, Rubies no solo está ayudando a reducir el impacto ambiental de las compras, sino que junto con los clientes comerciales y el grupo de consumidores en general, también están ayudando a crear industrias textiles y de juguetes más conscientes.

Acerca de Rubies Spain

Rubie’s Spain ofrece un amplio surtido de disfraces y accesorios excepcionales para personas de todas las edades y para ocasiones como Carnaval, Halloween, o Navidad. Los productos de Rubie’s se podrán comprar en tiendas de disfraces y accesorios de fiesta, jugueterías, secciones especializadas de hipermercados y grandes almacenes o en tiendas online. Además, cuentan con una larga colección de licencias como Marvel, Star Wars, Harry Potter, DC Comics, Miraculous Ladybug, Barbie y muchas más.

Más información en www.rubies.es

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Dr. Manuel de la Peña investido Caballero de la Orden del Camino de Santiago Taskrabbit propone 4 alternativas a las reformas integrales del hogar para ahorrar y estar a la última Business woman: los accesorios para trabajar (y estudiar) mejor Claves para un 2023 más saludable, de la mano de Angelini Pharma Rubies presenta la nueva colección, Green Collection