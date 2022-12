TDRJOBS, el portal especializado en ofertas de empleo para conductores de camión en España cumple 2 años Emprendedores de Hoy

Dentro del marco de digitalización de procesos en los que están inmersa la empresa actual, el sector del transporte no es menos y está dando pasos agigantados con herramientas que simplifican y optimizan sus procesos a nivel general. Es así, como nació el pasado 14 de diciembre del 2020, TDRJOBS, el portal especializado en ofertas de empleo para conductores de camión, que ayuda a las empresas con sus procesos de selección de conductores de camión.

TDRJOBS es una novedosa plataforma en la que se encuentran diferentes ofertas de empleo para el conductor de camión en España. Este portal ha sido diseñado como respuesta a las necesidades tanto de profesionales del volante que buscan opciones de empleo, así como para empresas que requieran cubrir sus vacantes de conductor.

Gran aceptación en el sector La ausencia de herramientas eficientes junto a la falta de digitalización en los procesos de búsqueda de conductores de camión, hacían que los tiempos de reclutamiento fuesen más largos de lo esperado. Es por esta razón que TDRJOBS se ha ido convirtiendo en la solución capaz de ayudar a que dichos tiempos sean más rápidos y, sobre todo, sencillos.

Actualmente, tras 2 años en activo, TDRJOBS se presenta como una de las herramientas de referencia para la selección de conductores de camión en España, más de 14.000 conductores de camión y alrededor de 1.200 empresas registradas en España así lo indican.

El éxito de la gran aceptación del portal se basa en la experiencia del usuario. “Vamos mejorando según las sugerencias de conductores y empresas, de hecho, el pasado mes lanzamos la aplicación para conductores en base a sus necesidades. En ella, los profesionales no solo pueden acceder más fácilmente a las ofertas y aplicar a las mismas, si no tienen el apartado “En ruta” en el cual iremos añadiendo información útil para su día a día”, afirma Damián Matute, director del portal.

¿Cómo funciona TDRJOBS para el conductor de camión? TDRJOBS ha sido desarrollado con la finalidad de ayudar a los conductores a acceder a puestos de trabajo de su interés en diferentes empresas de una forma rápida, sencilla y segura. El registro en la plataforma de TDRJOBS es totalmente gratuito, el conductor de camión debe acceder para completar su perfil y aplicar a las ofertas que más le interesen, una vez lo haga recibirá feedback de la empresa.

Encontrar un conductor de camión con TDRJOBS Además de la oportunidad a conductores, la plataforma especializada TDRJOBS, también cuenta con un servicio dirigido a empresas de diferentes sectores interesadas en encontrar profesionales del volante.

Las empresas pueden registrarse en el portal y publicar las ofertas que necesiten, considerando las características del puesto que desean cubrir. El portal ofrece a los empleadores diferentes tarifas para la publicación de sus ofertas de trabajo

La funcionalidad y utilidad de esta plataforma le ha permitido escalar considerablemente, convirtiéndose en uno de los principales portales de empleo especializados en un sector que ofrece una manera sencilla, exclusiva y profesional de encontrar oportunidades de trabajo.



