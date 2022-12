El servicio de compra venta de relojes de Bonhill Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 09:10 h (CET)

Bonhill es una empresa especializada en la compra venta de relojes a nivel nacional e internacional. Esta tiene presencia en toda España, con oficinas en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, Dubai, Nueva York y Miami.

Su enfoque está puesto en ofrecer valoraciones o tasaciones diarias de relojes de lujo y alta joyería. Este sistema es el que ha sostenido durante más de 35 años de actividad profesional que la han convertido en una firma de referencia en el rubro.

Con relación a este último, se trata de un mercado altamente competitivo, por lo cual se deben tener en cuenta una serie de factores importantes. Algunos de ellos son la seguridad y confianza de los clientes, a partir del acceso a un servicio profesional.

Bonhill es garantía en la compra venta de relojes La metodología de trabajo que tiene Bonhill busca que todos los procesos de compra venta de relojes se ejecuten de forma rápida y fácil, logrando así que los clientes se sientan satisfechos con la transacción y no pierdan demasiado tiempo.

La empresa compra todo tipo de relojes, tanto vintage como últimos modelos. En todos los casos, se ofrece un asesoramiento personalizado al vendedor, mediante el contacto directo con un comprador capacitado para ofrecer más información sobre la pieza y el mercado actual.

La permanencia de Bonhill a través del tiempo se sustenta en varias cuestiones como la seguridad, confidencialidad, profesionalidad, confianza, pago inmediato y precio diferencial. Esto adquiere mayor relevancia a partir de los más de 40.000 clientes satisfechos con el servicio y la expansión a nivel internacional, con presencia en más de 27 países.

Cotizaciones sobre distintos tipos de relojes Un punto a destacar de Bonhill es que cuenta con un canal de distribución propio, lo cual le permite garantizar a los clientes una de las ofertas más altas en precios del mercado, ya que no existen intermediarios en el proceso de venta.

A partir de esto, la firma ofrece al público una lista de las marcas de relojes que compra. En cada caso, se proporciona una breve descripción de las empresas fabricantes y se promueve el contacto directo por teléfono, mail o formulario para efectuar el proceso de tasación.

En esa línea, algunas de las marcas que Bonhill compra son Rolex, Cartier, Tag Heuer, Omega, Hublot, Breitling y Patek Philippe, entre otras. Se trata de algunos de los fabricantes más reconocidos a nivel internacional, no solo por los niveles de comercialización, sino también por la calidad de los relojes.

Respecto a la valoración de las piezas, la empresa ofrece citas presenciales y online, mediante las cuales se busca efectuar una cotización directa sobre lo que tiene el vendedor. En ambos casos, las reservas pueden realizarse por teléfono, WhatsApp o mediante un formulario de contacto.



