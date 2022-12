LACUNZA lanza PARIS, un nuevo concepto de estufas de leña Comunicae

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 12:41 h (CET) La empresa navarra lanza al mercado una nueva serie de estufas de leña modernas, las estufas de leña PARIS, que se convierten en el centro de atención de todas las miradas. Estas singulares estufas están disponibles con pie de leñero o suspensión mural, dos tamaños de anchura de 700 y 800 mm y con cristal frontal y 3 caras (CLID) Estufas con la tecnología más avanzada

Estas novedosas estufas están equipadas con la tecnología más avanzada. Disponen de Eolo System, sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad que permite calentar diferentes estancias del hogar mediante canalizaciones y de Silence Mode, sistema de apagado de turbinas que permite disfrutar del máximo silencio. También de Easy Fire Control que posibilita controlar el fuego mediante un solo mando y External Air Inlet, sistema canalizable que toma el aire desde el exterior de la vivienda para su combustión y que disminuye el consumo. Dispone de las últimas tecnologías en combustión como son la Double Combustion, un sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña que permite consumir menos y de Perfect Combustion, que ofrece un quemado óptimo de la leña. Además, las versiones de cristal frontal están certificadas para viviendas de bajo consumo y disponen del sello Low Consumption Homes.

Características de las estufas de leña PARIS

Las estufas de leña PARIS disponen de cristal serigrafiado y una visión del fuego muy alta. Tienen cenicero y parrilla de leña, deflector y canalización de aire exterior. Todas ellas dotadas de ventilación forzada mediante turbina tangencial centrífuga con centralita de control de 5 velocidades On/Off y mando a distancia, cristal anti-manchas, deshollinado fácil y modo silencioso. Son estufas de acero con el interior en vermiculita y con opción de elegir el hogar también en fundición.

En lo que a características técnicas se refiere, las estufas de leña PARIS cuentan con la opción de utilizar grandes leños de hasta 60 cm, una capacidad de calefacción de 88 m2, 10kW de potencia nominal, 80% de rendimiento, y bajas emisiones de CO, lo que la hacen un producto altamente eficiente y que cuida del medio ambiente.

Estos valores hacen que cumplan la normativa ECODESIGN 2022, la normativa de diseño ecológico para aparatos domésticos de biomasa cuyo objetivo es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea y cualquier aparato que no la cumpla no puede venderse ni instalarse desde enero de 2022.

PARIS CLID || ESTUFA LACUNZA

PARIS || ESTUFA LACUNZA



