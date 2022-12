Las nuevas firmas que se incorporan esta temporada a ALURA BEAUTY WELLNESS

El centro, que ya cuenta con un nutrido número de establecimientos de gran reconocimiento, da la bienvenida a nuevas firmas.The Sun Room, un fascinante templo de bienestar donde broncearse saludablemente y IM Dental, la primera clínica estético-dental de IM Clinic

ALURA BEAUTY WELLNESS, uno de los primeros centros urbanos integrales de belleza y bienestar que brinda ese momento de calma que siempre se necesita, está de celebración. A lo largo de esta temporada, se incorporan nuevas firmas de gran reconocimiento en el centro. Entre ellas, se encuentra THE SUN ROOM, uno de los primeros espacios de la marca especializada en el bronceado integral y el bienestar combinando ciencia, salud e innovación. Trabajan con máquinas exclusivas con la tecnología más avanzada del mundo, que además de broncear, también aportan vitaminas y regeneran la piel al mismo tiempo.

Una experiencia completa, con tratamientos complementarios para mantener la piel cuidada y bronceada todo el año. Todos sus productos están compuestos por principios activos inteligentes de alta gama «Smart High-Tech Formulas«, capaces de adaptarse a la piel a nivel molecular y brindar una experiencia inigualable.

La cosmética que viene del futuro para arrasar en el presente Por otro lado, nace IM DENTAL, una de las primeras clínicas en Barcelona que ofrece un nuevo servicio de salud estético-dental, ofertando una atención personalizada a medida para sus clientes. La clínica cuenta con un equipo de especialistas bucodentales con amplia experiencia en su sector. Todos sus tratamientos tienen en cuenta no solo la estética, sino también la salud. El equipo integra las dos disciplinas para conseguir el mejor resultado para el paciente, tratando cada boca “a medida” por un especialista del área que se requiera en cada momento. En el resto de España, ninguna clínica dental utiliza este concepto para diferenciarse. La naturaleza es la inspiración a todos los tratamientos que se desarrollan en esta nueva e innovadora clínica.

Y es que la oferta en servicios de belleza y bienestar del centro ALURA BEAUTY WELLNESS es espectacular, ya que cuenta con un nutrido número de establecimientos como Bella Aurora, Iván Mañero IM Clinic, Anthony Llobet, Thai Spa Massage, Backstage Bcn, New Look, Alberto Cerdán Space, Me 85 by Mesoestetic o Good Nails by Raffel Pages, todas ellas premium, a las que durante las próximas semanas se unirán también The Hamam, para disponer las bondades de los más exquisitos baños árabes e Institut Terapèutic del Dolor.

En el plano gastronómico, los clientes del centro pueden disfrutar de los zumos prensados en frío y las kombuchas de Flax & Kale y de un corner con una selección de ensaladas, bocadillos y exquisitos productos gourmet operado por la marca Semon. A su vez, las firmas de belleza y bienestar tienen a la venta una amplia gama de los mejores productos de cosmética fácil y corporal a disposición de los clientes.

Acerca de ALURA BEAUTY & WELLNESS El concepto de belleza ha evolucionado hacia un nuevo conjunto de elementos que se asocian a un estilo de vida saludable y un bienestar general. Las nuevas tendencias también demuestran que muchas barreras están desapareciendo, de modo que deja de tener importancia la edad, el sexo y el físico, ya que la belleza ya no habla de clichés. En este marco, aparecen dos nuevos elementos: la digitalización y la inmediatez. El tiempo se ha transformado en el valor más preciado que tienen las personas y saber aprovecharlo bien influye de forma directa en el bienestar propio.

ALURA BEAUTY WELLNESS abre las puertas a un innovador y revolucionario oasis de belleza y bienestar en la ciudad de Barcelona en el que poder disfrutar de una experiencia única que atrapa todos los sentidos.