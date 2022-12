¿Cómo elegir una agencia de marketing en Latinoamérica?, por Softcorp, C.A

Francisco Silva es ingeniero de sistemas, experto en SEO y en SEM. Cuenta con 10 años a cargo de Servicios Softcorp, C.A, una agencia de marketing digital en Venezuela.

A través de estos años, han recibido clientes que han pasado por experiencias terribles a la hora de contratar freelancers o “agencias” para que los ayuden con sus proyectos. No han tenido buenos resultados, han perdido dinero o han pasado por situaciones desagradables donde incluso se han visto perjudicados por estos supuestos “expertos”, que hoy día abundan en internet.

Por este motivo, a continuación dará algunos tips para elegir una agencia de marketing digital en Latinoamérica y comentará ciertos elementos que ayudarán a la hora de filtrar o elegir la mejor opción para el negocio.

¿Cómo saber si se necesita la ayuda de una agencia de marketing digital? Si no se tiene presencia en internet o se siente que no se están teniendo buenos resultados, que el tiempo no da para gestionar perfiles sociales, atender a la comunidad, se está invirtiendo en ADS, pero no se convierte, que la competencia lleva una delantera enorme en este terreno o que simplemente se quiere que el negocio crezca, es el momento de pedir ayuda de profesionales.

Sin embargo, ayudarse con expertos no significa que se desconecte y se delegue todo, ese es uno de los grandes errores en este sector. Quienes saben del tema, tienen muy claro que un cliente que esté conectado con el equipo, brinda ideas importantes, aporta a la estrategia con base en su conocimiento y da unfeedback muy necesario de los resultados.

¿Qué aspectos tomar en cuenta en el momento de elegir una agencia de marketing digital en Latinoamérica? Entrando ya en materia, se mencionan la serie de elementos que particularmente se consideran vitales.

La presencia cuenta Indagar un poco, revisar la web de la agencia, sus redes sociales, suscribirse a sus boletines, ver su posicionamiento en Google. Si se gestionan mal sus propios perfiles, comunidades y contenidos o peor aún, no lo hacen. Es un muy mal comienzo.

Reviews Ver qué opiniones emiten sus clientes en las redes, en Google o en la plataforma donde se haya contactado, saber qué se dice de ellos puede dar una visión rápida (aunque no infalible) de la calidad de su trabajo.

Muestras de su trabajo A diferencia del punto anterior, efectivamente, muchos reviews pueden ser manipulables o comprados, por lo que siempre hay que pedir algunos trabajos de muestra, donde se pueda comprobar la calidad y los resultados.

Acoplados al requerimiento Si se necesita ayuda con un servicio de posicionamiento web, pero en el sitio no hay nada de esto, sino otra serie de servicios, posiblemente este no sea su punto fuerte, pero por no perder la oportunidad de un nuevo cliente dicen que sí lo hacen, pero los resultados puede que no sean los esperados.

Una buena estrategia engloba muchas cosas Una buena agencia debe ser integral. El equipo debe contar con expertos en social media, SEM, branding, diseño web, SEO, email marketing, redactores, entre otros. Esto hace que cada elemento de la estrategia esté correcto y cause el efecto esperado. De nada sirve una imagen bonita, con textos sin sentido, que no conecta con el usuario o que nadie la ve.

Precios en extremos bajos Aunque esto es particular según cada país, y no es lo mismo el precio de un servicio en Uruguay, que en Venezuela. Cuando se vean servicios extremadamente económicos comparados a otras agencias o profesionales, hay que preguntarse: ¿Por qué un profesional de verdad cobraría eso?, seguramente los resultados no serán los esperados, esto es una red flag en toda regla.

Atención al cliente Por último, pero no menos importante, la atención que brinda la agencia, que se tengan diversos canales de contacto, que ayuden con las dudas, que se pueda hablar con el equipo, que sean claros con las actividades y los resultados que se logran.