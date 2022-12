Limpieza a fondo con EcoCleans Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 16:43 h (CET)

Limpiar es una tarea que la mayoría de las personas odian. No siempre es por la actividad en sí, sino porque, para que sea realmente efectiva y valga la pena, ha de ser una limpieza a fondo.

Para que sus resultados perduren y sean eficaces, se debe trabajar en cada rincón. Por eso, hoy en día, las empresas de servicios de limpieza se han vuelto muy populares no solo para negocios y locales, sino también para casas particulares.

Sin embargo, muchas de ellas destinan esa labor a trabajadores y trabajadoras sin supervisión, sin los materiales adecuados o en condiciones laborales desfavorables que logran desmotivar. En este sentido, una de las pocas empresas en España que garantiza que no ocurra nada de esto es EcoCleans.

Un servicio de limpieza caracterizado por su excelencia EcoCleans es una empresa de servicios de limpieza que opera en toda España. Ofrece rapidez en su servicio, con citas en menos de 24 horas, y una facilidad para reservar de manera online que solo precisa tres minutos. No utiliza tóxicos y envía siempre al mismo profesional a cada lugar.

A su vez, cuenta con servicio telefónico de atención al cliente y con promociones. Por otro lado, EcoCleans posee una puntuación perfecta de cinco estrellas en las reseñas de Google, es miembro de la asociación Economía Humana y está acreditada por el Instituto Técnico de Limpieza.

Todos los servicios de la empresa EcoCleans EcoCleans ofrece limpieza a domicilio por horas para empresas y particulares, con una amplia variedad de servicios. Se puede requerir para hogar, oficinas, empresas, escaleras, colegios, institutos, universidades, final de obra, barcos, hoteles y apartamentos.

También cuenta con el servicio de desinfección con ozono y de pintura ecológica. Por otro lado, también brinda limpieza para objetos específicos y difíciles de tratar, como sofás, colchones, alfombras y coches. A su vez, la empresa tiene a disposición lavandería, planchado de ropa y tintorería a domicilio, tintorería de alfombras, y lavandería para empresas.

No solo es reconocida por su garantía de seguridad, por la rapidez en la contratación y por los más completos y variados servicios, sino que EcoCleans también es elegida por sus promociones. Actualmente, ofrecen un 20 % de descuento en limpieza de colchón, sofá o alfombra, y un 50 % de descuento en su segundo servicio. Por si fuera poco, la empresa también brinda el servicio de desinfección de ozono, valorado en 70 euros, totalmente gratis.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.