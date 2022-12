‘Viajes flexibles’: la tendencia que duplica la contratación de seguros de viaje, según Allianz Partners Comunicae

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 10:06 h (CET) Tras el primer verano post-pandemia, Allianz Partners publica su último informe `States of Mind´ centrado en el Viaje y que revela cambios en las tendencias y prioridades de los viajeros, quienes se enfrentan a una experiencia de viaje cada vez más compleja El informe `State of Mind´, publicado por Allianz Partners, líder mundial de Seguros y Asistencia, evalúa el estado actual y el futuro de la industria de los Viajes y del Turismo. Entre las conclusiones destaca que "contar con más flexibilidad", se ha convertido en un factor muy importante para los viajeros, quienes son conscientes de que cada vez están más obligados a gestionar posibles riesgos durante sus viajes.

Basándose en conclusiones de los principales expertos de la industria: Joe Mason, director de Marketing de la línea de Viaje de Allianz Partners; Luís Araújo, presidente de la Comisión Europea de Viajes, y datos de tendencias de clientes de dichas organizaciones, ‘State of Mind’ recorre los distintos factores de estrés a los que se enfrentan los viajeros en la actualidad.

En este contexto, el informe `State of Mind´ de Allianz Partners también revela cómo está cambiando la forma en la que los viajeros planean sus escapadas. Tendencia provocada por las actuales 'turbulencias' geopolíticas, la inflación e incertidumbre en ámbitos como la economía. La flexibilidad juega un papel vital, en especial por la importancia que tiene sentirse protegido frente a cuestiones como "qué pasaría si…".

Los datos que se desprenden del informe de Allianz Partners dejan ver la intención actual de los clientes en cuanto a la contratación de seguros viaje. En los cinco principales mercados europeos (Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), se percibe un aumento sustancial del 21% en 2019 y el 55%, registrado en 2022 relativo a viajes internacionales, y del 12% al 26% para viajes nacionales.

En el caso particular de España, según el último estudio local de Allianz Partners ‘Estudio post vacacional y tendencias de viaje’, casi el 30% de los encuestados contrató un seguro para sus viajes de verano, y el 61% de quienes contrataron este tipo de pólizas, lo hicieron con coberturas completas -tanto de asistencia como de anulación-.

Además, en línea con esta creciente demanda, Allianz Partners ha experimentado un aumento significativo en los niveles de Asistencia y Atención de Siniestros referentes a Viaje en 2022.

La investigación también destaca las siguientes tendencias:

Trabajar desde cualquier lugarse generaliza: El crecimiento del trabajo en remoto e híbrido significa que más viajeros de todas las edades combinan negocios y ocio, lo que lleva al aumento de un nuevo tipo de viajes: los 'Bleisure'. El informe también destaca las adaptaciones requeridas por la industria del Viaje para satisfacer estas demandas, como la necesidad de una normativa actualizada, gestión y solución de problemas de residencia fiscal y la necesidad de una mayor inversión en destinos populares.

Con el modelo de trabajo híbrido, que probablemente se mantenga en el futuro, más viajeros esperan trabajar desde el extranjero o desde otra residencia . La investigación del 'Customer Lab' de Allianz Partners, ha encontrado que el 28% de los viajeros de entre 18 y 25 años esperan trabajar desde el extranjero con más frecuencia, o desde una residencia secundaria o familiar, en el futuro.

. La investigación del 'Customer Lab' de Allianz Partners, ha encontrado que el 28% de los viajeros de entre 18 y 25 años esperan trabajar desde el extranjero con más frecuencia, o desde una residencia secundaria o familiar, en el futuro. La flexibilidad es clave : El 58% de las familias más jóvenes se plantean hacer reservas de viaje flexibles, para poder gestionar imprevistos de forma más ágil. Este 2022 ha estado marcado por un aumento de los viajes de grupos familiares más grandes y de múltiples generaciones, impulsando un cambio significativo en la industria. Por lo tanto, los hoteles y 'resorts' deben atender a un espectro más amplio y diverso de huéspedes y ser mucho más flexibles.

: El 58% de las familias más jóvenes se plantean hacer reservas de viaje flexibles, para poder gestionar imprevistos de forma más ágil. Este 2022 ha estado marcado por un aumento de los viajes de grupos familiares más grandes y de múltiples generaciones, impulsando un cambio significativo en la industria. Por lo tanto, los hoteles y 'resorts' deben atender a un espectro más amplio y diverso de huéspedes y ser mucho más flexibles. El 41% de los consumidores son conscientes del impacto ambiental de los viajes, sin embargo, la sostenibilidad sigue siendo uno de los factores menos relevantes en la toma de decisiones frente a un nuevo viaje. "El deseo de viajar nuevamente es algo plausible que se manifiesta en salas de embarque y 'resorts' completos. Pero los efectos que ha generado la pandemia en las necesidades y expectativas de los viajeros, han llegado para quedarse", asegura Joe Mason, director de Marketing de la línea de Viaje de Allianz Partners.

Mason añade: "La industria del Seguro ofrece servicios a consumidores que son cada vez más exigentes, que están mejor informados, que tienen una mayor consciencia de lo que es un buen servicio cliente y de lo que puede salir mal. Por lo tanto, hay mucha más presión sobre la industria del Viaje. Es fundamental que ofrezcamos soluciones flexibles y simples que respondan al "qué pasaría si…".

Por su parte, Luís Araújo, presidente de la Comisión Europea de Viajes, señala que "la industria del Viaje ha demostrado tener una increíble resistencia en los últimos tres años. Si bien los sectores de la Hostelería y los Viajes han comenzado a desarrollar flexibilidad y adaptabilidad en sus modelos operativos, esto ahora debe replicarse en otras partes del ecosistema de viajes.

Las atracciones, los museos y los eventos son solo algunas áreas que deben comenzar a pensar en ofrecer más opciones a los viajeros que quieren limitar el riesgo de pérdida financiera, en caso de cancelaciones. Si las diferentes partes de la industria pueden trabajar juntas para hacer que toda la experiencia de viaje sea positiva, estaremos mucho mejor preparados para el futuro".

En este sentido Andrés Sanchez Cid, Product Manager de Viaje en Allianz Partners España, concluye, "la pandemia ha establecido un antes y un después en la manera en la que viajamos. En Allianz Partners conocemos muy bien el mundo de los Viajes y del Turismo, y sabemos lo necesario que es entender y adaptarnos a las nuevas necesidades. Queremos ofrecer a los viajeros lo que quieren: inmediatez, accesibilidad y sobre todo, seguridad y protección".

