Karel H.Neninger, un gran coreógrafo para un gran musical

Johan Padán en el descubrimiento de las Américas adapta el genial monólogo de Darío Fo para convertirlo, por primera vez, en una comedia musical en la que la danza cobra especial relevancia.

Su próxima función será el próximo 16 de diciembre en el teatro Lienzo Norte de Ávila y hoy es su coreógrafo Karel H. Neninger quien acerca a las personas a la obra desde su especialidad: el movimiento.

¿Qué significa para ti la danza?

La danza es mi casa, mi centro, el lugar donde aprendí todo de la vida, las alegrías y las decepciones. Es el lenguaje con el que puedo expresar lo que siento.

¿Cómo te definirías como coreógrafo?

Soy un coreógrafo que habla desde lo aprendido académicamente y lo que he ido incorporando en la vida. Los movimientos de mis orígenes afrocubanos están siempre presentes, porque es donde encuentro la raíz de mi ser. Todo esto lo canalizo a través de un nuevo prisma que es el que me da lo vivido en Europa, concretamente en España, un país por excelencia rico en culturas distintas y en expresiones, pero que cristalizan en un solo sentir. Busco siempre una fortaleza en movimientos étnicos, que van desde la tierra hasta el cielo, con giros afrocubanos, pero siempre dentro de la danza contemporánea, que ha sido en la mayor parte de mi carrera, el terreno expresivo en el que he transitado.

¿Cuándo conoces el proyecto del musical Johan Padán en el descubrimiento de las Américas y qué te llama la atención de él?

El proyecto Johan Padán me interesa porque busca, al igual que yo, una raíz histórica. Todos necesitamos conocer el por qué de cómo somos. Ahora mi patria es también España y participar en este proyecto me hace sentirme más aún, uno más.

Paralelamente al espectáculo, la obra lanza mensajes para hacer reflexionar al espectador acerca de temas como la diversidad o el respeto. ¿Cómo se traduce eso en tus coreografías?

Como he venido diciendo la mezcla de técnicas y de culturas se traduce en mis coreografías. Lo que siempre me ha gustado de la danza es precisamente que todas las razas y culturas, en todos los tiempos, han necesitado el movimiento. En ese sentido, ha sido el movimiento lo que les ha acompañado en sus ritos y en sus celebraciones. La danza es un lugar donde sentirnos unidos y una obra como Johan Padán no podía prescindir de este lenguaje.

La próxima función es el 16 de diciembre en el teatro Lienzo Norte de Ávila.Si pudieras mandarle un mensaje al público que puede ir a verla ¿cuál sería?

Conocer a Johan Padán es conocer una parte más de nuestra historia, es llegar más allá en la participación con los demás, porque todos estamos en el mismo barco aventurero de la vida y no sabemos a dónde puede llegar.