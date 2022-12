Los colgantes que marcan tendencia de la mano de Le Petite Marie Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022

Los colgantes son uno de esos elementos que se consideran atemporales. Esto se debe a que brindan un toque sofisticado, elegante y a su vez sutil a todo tipo de estilo y look. No obstante, ocasionalmente se pueden constatar variaciones más contemporáneas, haciendo que algunas piezas clásicas convivan con otros estilos de colgantes que marcan tendencia.

Ha sido justamente en esto último que se ha enfocado la joyería Le Petite Marie. Esta tienda especializada cuenta con un extenso catálogo de colgantes, con diferentes diseños y colores, orientados a satisfacer las necesidades de todos sus clientes.

Joyas de calidad a un excelente precio Los colgantes de la joyería Le Petite Marie se caracterizan por estar elaborados en acero inoxidable quirúrgico y estar disponibles en Plata y Baño de Oro de 18 kilates. Según el diseño, también cuentan con piedras de colores diversos. Además, cuentan con modelos diversos, desde colgantes con las constelaciones del zodiaco, hasta figuras como la luna, el mundo o letras.

Asimismo, cuentan con una alternativa personalizable, en la que los clientes pueden colocar el nombre que deseen a cada una de las opciones disponibles. La misión de los responsables de esta joyería es ofrecer alternativas únicas, de alta calidad y a un precio accesible. En ese sentido, dentro de su catálogo de colgantes se pueden encontrar opciones desde 13 € en adelante.

Las joyas se realizan a mano cuidando rigurosamente todos los detalles tanto de elaboración como de baño. Dentro de la página web de Le Petite Marie, es posible conocer el catálogo completo de productos, así como también las ofertas disponibles.

Colgantes que marcan tendencia en el 2022 Los colgantes que marcan tendencia en la actualidad son diversos. No obstante, de acuerdo a los expertos en estilismo, la opulencia y el dramatismo son dos de los discursos estéticos que más se enfatizan en el uso de este tipo de accesorios. La opción de bisutería más cálida, también es ampliamente destacada.

Asimismo, los especialistas destacan que la mayoría de las personas se inclina hacia un elemento que añada un toque atractivo a todos los estilismos, incluso en aquellos que sean más casuales. Desde joyas fulgurantes cristalizadas, hasta aquellas clásicas perlas e incluso colgantes y pulseras de estética arquitectónica son algunas de las principales tendencias que destacan para este próximo año.

Además de colgantes, Le Petite Marie también permite encontrar en esta tienda pulseras, anillos o tobilleras, entre otras piezas diseñadas para satisfacer todo tipo de gustos y necesidades.



