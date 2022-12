La Galería Uffizi, una visita imprescindible para quienes hagan turismo en Florencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de diciembre de 2022

Los museos son considerados una parte importante del atractivo cultural en todo el mundo. Esto se debe a que son espacios con gran valor histórico, que incluyen pinturas reconocidas a nivel global y, además, contribuyen a que la población pueda conocer diferentes detalles relacionados con la existencia del ser humano en el planeta.

Anualmente, se presentan estadísticas de los museos más visitados del mundo y uno de los más destacados en la actualidad y que forma parte de esta lista es la Galería Uffizi de Florencia, Italia. Desde el blog La Vida No Es Solo Trabajar, destacan algunos aspectos clave de este atractivo turístico.

Un museo ubicado en el corazón de Florencia Una parada obligatoria para quienes se encuentran de visita en Florencia es la Galería Uffizi. Se trata de un espacio que permite realizar una mirada completa al periodo del Renacimiento. Es por ello que en su interior reúne múltiples colecciones de obras de arte sin parangón, que la posicionan entre los museos más visitados del mundo.

La galería se encuentra ubicada en el corazón de Florencia, en un edificio que data de 1560 y 1580. Su reconocimiento se centra principalmente en las destacadas esculturas y pinturas antiguas que pueden apreciar sus visitantes, las cuales rememoran desde la Edad Media hasta la Edad Moderna.

Autores como Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, Botticelli, entre otros de gran renombre en los siglos XII y XVII, son solo algunos de los que se encuentran representados con sus obras dentro de las 40 salas con las que cuenta esta galería. Además de pinturas y esculturas, las obras arquitectónicas y el departamento de dibujos y grabados son otros de los espacios destacados de este museo.

Debido a sus dimensiones, desde el blog La Vida No Es Solo Trabajar recomiendan optar por una visita guiada para aprovechar al máximo el tiempo dentro de la Galería Uffizi. Asimismo, ofrecen información relacionada con el horario, precio de las entradas, días en los que se puede entrar gratis, entre muchos aspectos que es apropiado tener en cuenta antes de la visita al museo.

Los museos más visitados del mundo Además de la Galería Uffizi, el Museo Reina Sofía en España es otra de las opciones más destacadas en la lista de los más visitados. Este cuenta con obras de alta categoría desarrolladas por artistas como Dalí, Picasso o Miró. El Museo de Louvre, en Francia, también destaca como uno de los mejores. En sus instalaciones se puede encontrar La Mona Lisa, el famoso cuadro de Leonardo Da Vinci.

Finalmente, el Museo Nacional de China, The Metropolitan Museum of Art en Estados Unidos, así como el Museo Nacional Británico de Arte Moderno en Reino Unido son otras de las opciones que se posicionan dentro de la lista de los museos más visitados del mundo y que ofrecen impresionantes recorridos a sus visitantes.



