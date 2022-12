Viena y Praga, los sueños de la Europa Central Emprendedores de Hoy

Europa es un continente muy rico en historia, geografía, cultura y gastronomía. Cada país tiene características que lo hacen diferente a otros y que potencian la actividad turística, la cual es clave en la reactivación económica.

En esa línea, dos ciudades que destacan en el continente son Viena y Praga, las capitales de Austria y República Checa, respectivamente. Ambas cuentan con sitios destacados desde el punto de vista arquitectónico y combinan a la perfección cuestiones históricas y modernas, lo que hace que sean un gran atractivo para los turistas.

Para conocer mejor dichas ciudades, el blog La Vida No Es Solo Trabajar ofrece guías en las que resaltan los lugares más emblemáticos para conocer, alojamientos y medios de transporte, entre otras cuestiones.

Viena, una ciudad imperial en Europa Central La historia de Europa Central cuenta con una amplia cantidad de sucesos que marcaron un antes y un después a nivel mundial, en especial desde el punto de vista político, económico y social.

Comprender eso es clave, en especial para conocer ciudades como Viena, la capital de Austria.

Los antecedentes históricos de la misma datan de la etapa del imperio austrohúngaro, uno de los más extensos de Europa, que además llegó a ser la sexta potencia económica y comercial del mundo.

Desde el blog La Vida No Es Solo Trabajar recomiendan visitar la Catedral de San Esteban, la Ópera de Viena, la Biblioteca Nacional Austríaca, el Palacio de Schönbrunn y el Parlamento de Austria, entre otros sitios turísticos de relevancia.

Además, se mencionan distintos tipos de alojamientos, con características y precios diversos, y un breve resumen para recorrer la ciudad en menos de una semana.

Recomendaciones para conocer Praga en pocos días La capital de República Checa es reconocida por diferentes elementos, entre los que destaca su arquitectura. Por esa razón, se la conoce a nivel mundial como la Ciudad de las Cien Torres.

Una de las características más populares de Praga es su ubicación geográfica, ya que se encuentra en el corazón de Europa, por lo que se convierte en un punto de conexión importante en materia turística.

Según Judit y Dani, los responsables del blog La Vida No Es Solo Trabajar, dicha ciudad se puede recorrer en tres días, teniendo en cuenta distintos atractivos.

Algunos puntos turísticos recomendados son el puente Carlos, uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad; el Castillo de Praga, el Monte Petrín, el Campo de Concentración, el Cementerio Judío y la Casa Danzante de Praga, entre otros.

De la misma manera que para Viena, desde el blog recomiendan alojamientos y vías de transporte para desplazarse por la capital checa sin inconvenientes.

A través de sus reseñas y recomendaciones, La Vida No Es Solo Trabajar se ha convertido en un portal de referencia para visitar y conocer distintas partes del mundo, entre ellas las ciudades europeas de Viena y Praga.



