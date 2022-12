¿Se pueden conseguir papeles a través de un hijo nacido en España? Emprendedores de Hoy

En la actualidad, son muchas las familias que emigran a España en busca de una mejor calidad de vida. No obstante, mientras legalizan su estatus, es muy común que el número de hijos en la familia aumente. En estos casos, surge la duda de si posible conseguir los papeles de nacionalidad más rápido teniendo un hijo nacido en el país.

Ante el interrogante, lo más apropiado es asesorarse con un equipo de abogados con experiencia en el área. Legalcity es uno de los despachos de referencia en España especializado en Derecho de Extranjería, Penal, Civil y Laboral que brinda apoyo a los extranjeros desde hace más de 15 años, ayudándolos a regularizar su situación en España.

¿Es posible conseguir papeles al tener un hijo nacido en España? El equipo de abogados del Legalcity aclara, en primer lugar, que tener un hijo nacido en el territorio español no significa que los padres adquieran inmediatamente la residencia legal en España. La condición aplica solo si al pequeño se le reconoce la nacionalidad española a través del valor de simple presunción.

Para que un niño de padres extranjeros sea reconocido como español de nacimiento, es necesario que el país de origen de ambos padres no le otorgue la nacionalidad al menor recién nacido, lo cual deberá acreditarse a través de un certificado del consulado de ese país en España, debidamente legalizado.

Si no es así, el menor deberá obtener un permiso de residencia a través de cualquiera de sus progenitores que sea residente legal en España y, una vez obtenida por el menor la autorización de residencia, entonces tendrá derecho al año de residencia, a solicitar la nacionalidad española.

En definitiva, tener un hijo nacido en territorio español no es motivo suficiente para que los padres obtengan la residencia de forma excepcional. Para agilizar el proceso, lo más recomendable es contar con un equipo de abogados especializados en Derecho de Extranjería que se encarguen de tramitar la documentación necesaria para que las familias puedan hacer vida en España de manera legal.

Abogados especialistas en extranjería e inmigración Legalcity es un despacho de abogados con más de 15 años de experiencia al servicio de los extranjeros que desean resolver un asunto relacionado con el Derecho de Extranjería, Penal, Civil o Laboral, aportando soluciones para cada caso.

Los profesionales son especialistas en trámites relacionados con la Nacionalidad Española, obtención de residencia temporal, visados para estudiantes, homologación de títulos universitarios, entre otros procedimientos.

Hasta la fecha, la empresa ha ayudado a más de 21.000 extranjeros en más de 104 países distintos a resolver sus asuntos legales. La firma tiene oficinas en Barcelona, Madrid y en La Habana. Además, colaboran con redes de despachos en distintos puntos de España y Estados Unidos, convirtiéndose así en un referente en Derecho de Extranjería a nivel global.



