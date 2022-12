Ubcloud & Clientify, avanzando en la integración entre VozIP con CRMs Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 13:41 h (CET)

El avance de la tecnología implica integraciones de sistemas. Las centralitas virtuales no son un servicio al margen de estos avances y en los últimos tiempos se han producido integraciones con multitud de plataformas.

Ubcloud, la centralita telefónica virtual ofrecida por la firma Ubunet, presenta una nueva integración a sus sistemas. Esta última integración se ha realizado con el CRM Clientify. Clientify es un CRM fácil de usar, ayuda a organizar todos los clientes, oportunidades, embudos de ventas, automatizaciones. Desde presupuestos hasta automatizaciones de facturas, y todo ello de una forma sencilla.

Ventajas de conectar la centralita Ubcloud con Clientify La integración entre ambos sistemas resulta sencilla. Simplemente, hay que colocar la clave Api Key de la cuenta de Clientify en Ubcloud. Esto se efectúa copiando y pegando esta clave. Una vez completada esta operación es posible disponer de distintas funciones como, por ejemplo, el registro de llamadas entrantes o salientes, incluida la grabación de voz.

Además, durante las llamadas en la interfaz de Ubcloud se despliega la ficha de cada cliente y su historial de contactos. Asimismo Ubunet, a través de UbCloud tiene integraciones realizadas con Zoho, Pipedrive, Hubspot, Dolibarr y otros CRMs.

¿Por qué contar con una centralita telefónica Ubcloud? Las centralitas virtuales que ofrece esta empresa funcionan en la nube y cuentan con una gran cantidad de prestaciones. En principio, no hay límites de extensiones y las llamadas que se pueden procesar son ilimitadas. El número depende de la capacidad de atención de cada empresa.

Además, este servicio permite todas las funciones tradicionales en telefonía como las transferencias de llamadas, las llamadas en espera, las conversaciones de a tres y las conferencias de audio. Por otra parte, la locución de bienvenida y la música de espera se pueden cambiar todas las veces que sea necesario. De esta manera, es posible adecuar lo que los clientes escuchan a cada época del año.

Las centralitas telefónicas virtuales superan a las líneas fijas En una comparación con las líneas telefónicas fijas, la tecnología virtual resulta menos costosa. En parte, esto se debe a que al usar una centralita digital en la nube no es necesario instalar ningún dispositivo en la sede física de una empresa. Además, el mantenimiento de los servicios en la nube resulta menos laborioso. En este sentido, las incidencias de las centralitas virtuales se solucionan de forma remota en un tiempo récord.

Por otra parte, la telefonía VoIP emplea internet como línea telefónica. Por lo tanto, el servicio resulta fiable y la transmisión de datos es más potente y tiene más calidad que la que pueden ofrecer las líneas fijas.

Con una centralita telefónica virtual provista por Ubcloud, e integrada con el CRM Clientify, es posible contar con un sistema económico y eficiente para brindar una mejor atención al cliente.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ubcloud & Clientify, avanzando en la integración entre VozIP con CRMs Los artículos de almacenamiento para cocina de la tienda Hogar y Más El amplio catálogo de joyeros de Hogar y Más Oh My Pet abre su nueva peluquería canina en San Miguel, Santiago de Chile Ordenadores para oficinas en Ordenador Outlet