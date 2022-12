Oh My Pet abre su nueva peluquería canina en San Miguel, Santiago de Chile Emprendedores de Hoy

El cuidado de la higiene es un aspecto fundamental para el bienestar de los perros. En este sentido, una manera de garantizar la limpieza y buena salud del animal es llevándolo a una peluquería canina. Los especialistas recomiendan empezar con estas visitas cuando el perro es pequeño, de manera que pueda acostumbrarse y gestionar bien el estrés. En este tipo de establecimientos, es posible acceder a distintos servicios y tratamientos que contribuyen con la higiene y salud de una mascota.

Los habitantes de Santiago de Chile cuentan con una nueva opción, ya que la peluquería canina Oh My Pet acaba de abrir sus puertas en San Miguel. En este local se ofrecen distintos servicios como cortes de pelo, baños y otros tratamientos para contribuir a la salud del perro. Además, en esta peluquería canina en San Miguel se utilizan algunos de los mejores productos disponibles en el mercado.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de ir a Oh My Pet? Los profesionales de esta empresa recomiendan agendar cita con unos días de antelación, ya que para aplicar correctamente los distintos servicios y tratamientos es necesario emplear el tiempo adecuado. En este sentido, un baño puede tener una duración media de unos 40 minutos. Esta duración es la misma que tiene un servicio de corte de pelo. Por lo tanto, en caso de requerir un baño y un corte se necesitan, al menos, 80 minutos.

El servicio de esta peluquería canina en San Miguel incluye limpieza de oídos, corte de uñas, aliento fresco y, si es requerido, vaciado de glándulas anales. Para terminar, se aplica un perfume que hace que los perros regresen a sus hogares con un magnífico olor.

Por otra parte, el equipo de esta firma es profesional y está debidamente formado. Esto es un factor relevante porque existen técnicas de corte y lavado distintas para cada raza y tipo de piel.

Durante la visita, se controla también la salud del perro Los peluqueros caninos de Vomp.cl no solo se encargan del corte y peinado del animal, sino que también inspeccionan su salud. De esta manera, es posible detectar distintos problemas de salud de manera precoz. A su vez, el baño supone una buena oportunidad para la detección de parásitos e infecciones.

Además, como el servicio incluye la limpieza de oídos y el aseo de la dentadura, el peluquero puede evitar problemas auditivos y encontrar infecciones en la boca. De este modo, se evitan problemas de salud graves. Por último, los peluqueros también cortan las uñas, realizan tratamientos antipulgas e hidratan la piel del perro.

En la peluquería canina en San Miguel Oh My Pet (Vomp) es posible acceder a servicios y tratamientos llevados a cabo por profesionales de primer nivel. De esta manera, es posible elevar la calidad de vida de los que, hoy en día, son considerados un miembro más de la familia.



