La rizólisis por radiofrecuencia para tratar el dolor lumbar y cervical

martes, 13 de diciembre de 2022, 12:31 h (CET)

Cómo olvidarse del dolor de espalda de forma inmediata, aunque se tenga artrosis avanzada El dolor lumbar y cervical producido por artrosis puede afectar a más del 57 % de las personas mayores de 50 años. Estas dos afecciones han sido tratadas durante años por los traumatólogos con fisioterapia, medicamentos antiinflamatorios e inyecciones de corticoides, sin embargo, según palabras del Anestesista del Dolor, el Dr. Carlos Morales, estas medidas no llegan a ser efectivas en la mayoría de pacientes.

Para las personas que sufren este tipo de dolor a diario, una solución novedosa y que ha demostrado tener gran efectividad es la rizólisis por radiofrecuencia, un procedimiento que actúa directamente en el origen del dolor y que solo necesita una sesión para ser efectiva.

Dicho procedimiento es realizado por especialistas como el Dr. Carlos Morales, médico anestesista encargado de la Unidad del Dolor del Hospital HM Santa Elena y la Clínica Élite de Torremolinos, Málaga

Tratar el dolor por artrosis lumbar o cervical en su origen La artrosis afecta de forma frecuente a la columna vertebral, haciendo que las crisis de lumbago, lumbalgia y dolor en cervicales aumente de forma exponencial a partir de los 40 años. Si la artrosis es avanzada, no hay que esperar a que desaparezca, pero sí encontrar un remedio para que el dolor no sea un limitante para el día a día.

Con este objetivo se desarrolló la rizólisis por radiofrecuencia, un procedimiento percutáneo que actúa selectivamente sobre la zona dolorosa, de forma parecida a cuando un dentista elimina el dolor de una muela. Consiste en eliminar temporalmente las ramas de los nervios sensitivos con el envío de energía térmica por una sonda de radiofrecuencia, a través de una aguja guiada por rayos X.

Al ser un procedimiento mínimamente invasivo, la rizólisis supone un método seguro de disminuir considerablemente el dolor lumbar, cervical y dorsal. Para realizar este tratamiento se utiliza anestesia local, y quizás algo de sedación, no siendo necesario ningún tipo de cirugía ni ingreso. El procedimiento demora 15-30 minutos y tiene una duración media de 12 meses.

Efectividad de la rizólisis por radiofrecuencia El doctor cuenta con varios másteres en esta área y ha sido acreditado por la Sociedad Española del Dolor (SED) como Experto en Radiofrecuencia. Según los resultados del doctor en el último año, en el 77 % de los pacientes sometidos a este procedimiento experimentaron, al menos, un 50 % del alivio del dolor.

Para conseguir esta efectividad, el Dr. Morales utiliza junto con la radiofrecuencia una combinación de otras técnicas novedosas como el láser, la ozonoterapia y la medicina biológica, que elige de forma individualizada para cada paciente.

El Dr. Carlos Morales lleva 9 años dedicado al área de tratamiento del dolor y realiza más de 500 intervenciones para el dolor cada año. Fue elegido el año pasado por Doctoralia como el segundo especialista mejor valorado de España en la especialidad de Tratamiento del Dolor.

Según refiere el doctor, este tratamiento de radiofrecuencia sobre el ramo medial es cada vez es más demandado, en parte porque puede evitar posibles complicaciones a causa del consumo crónico de antinflamatorios, o de cirugías innecesarias en la columna en pacientes que sufren dolor crónico.



