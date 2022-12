La Diosa del Agua se viste de fiesta Emprendedores de Hoy

Esta Navidad, la Diosa del Agua lanza una edición especial limitada en la que sorprende con un nuevo diseño mucho más festivo.

Con motivo de las fiestas de Navidad, la Diosa del Agua, la marca de agua en brik premium, libre de impurezas y envasada en brik reciclable, lanza una edición especial limitada en la que sorprende con un nuevo diseño mucho más festivo, pero con los mismos valores de siempre.

El rojo, el verde y el dorado vestirán a la Diosa del Agua durante los próximos meses para poder brindar estas fiestas junto a los seres queridos, mientras se cuida de la salud y la del planeta.

Para la ocasión, la marca ha confiado de nuevo en Somi Studio de Barcelona, que se ha encargado del diseño del nuevo traje de la Diosa, con el que, además de felicitar la Navidad, recuerdan la importancia de mantener el compromiso con el cuidado del agua y la Tierra.

La Diosa del Agua edición XMAS, desarrollada por The Brand Company en Barcelona, está disponible en el formato brik de 33 cl. (caja de 24 unidades) y se puede adquirir a través de la web y a través de Amazon en toda Europa.

0 % impurezas, la alternativa más saludable Inspirada en las creencias de la antigua civilización maya que mantenía que la naturaleza no es algo mecánico y que debe ser protegida, la Diosa del Agua nace con una clara misión: preservar el agua para que conserve toda su pureza y aporte el máximo bienestar. Por eso, desde su origen subterráneo en Sierra Mijas-Blanca (Málaga) hasta el envase, el agua pasa por un moderno sistema de filtrado de tres fases: filtración a presión osmótica, remineralización y microfiltración, eliminando así cualquier impureza y aportando una tabla de minerales óptima y un pH equilibrado de 7,3.

Una propuesta de agua de sabor ligero que cuenta con la máxima calidad y garantía 0 % impurezas, ideal para dietas bajas en sodio, gracias a su mineralización muy débil y su baja cantidad de residuo seco.

Agua en brik, el envase de una diosa La Diosa del Agua está envasada en Tetra Prisma® Aseptic, un brik respetuoso con el medioambiente y reciclable, fabricado con un 72 % de materias primas renovables (envase de 33cl).

Envase aséptico Con la Diosa del Agua, el agua se mantiene fresca durante más tiempo, ya que el cartón actúa como capa isotérmica. Además, no se deteriora, pues no recibe luz y está envasada sin aire y en atmósfera protectora en unas instalaciones de última generación ubicadas en Málaga.

Diseño ergonómico Gracias a sus 8 lados, el envase permite un agarre cómodo para beber agua en cualquier momento y lugar.

Nuevo tapón adherido a la botella Ahora, el tapón 100 % vegetal de la Diosa del Agua se presenta adherido a la botella para una mayor reciclabilidad.

Sostenibilidad y eficiencia En sus envases, la Diosa del Agua solo usa cartón que proviene de bosques gestionados de forma responsable bajo la certificación Forest Stewardship Council (FSC). Su fabricación deja una huella de CO₂ un 64 % inferior a la del plástico o el vidrio y, además, los envases llegan en bobinas a las factorías, un método con el que se reduce hasta 70 veces los niveles de contaminación.

Agua con consciencia, agua solidaria Consciente de que el agua es la primera necesidad para construir una sociedad, la Diosa del Agua colabora con la ONG Pozos Sin Fronteras donando parte de sus ventas para llevar el agua donde más se necesita.



