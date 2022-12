5 libros españoles recomendados para sorprender estas navidades Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 12:18 h (CET)

La Navidad está a la vuelta de la esquina y algunos quieren hacer un regalo original a sus seres queridos más lectores, pero no quieren recurrir a los autores de siempre. Todos ellos pueden asegurarse de sorprender sin preocuparse porque vayan a tener ese libro para regalar en Navidad repetido con estas cinco sugerencias de autores españoles que están triunfando en el panorama editorial, pero que aún no son tan reconocidos.

Entre Bambalinas de Luis A. Santamaría Un thriller a caballo entre lo psicológico y lo policíaco. Para los que prefieren libros donde nada es lo que parece y los que disfrutan formulando teorías e intentando adivinar el final, este es su libro.

El autor, ganador del premio Amazon en 2021, es amante de la ficción en todas sus formas, apasionado del cine, la gastronomía, practicar deporte, tocar el piano y, sobre todo, crear historias de intriga en forma de rompecabezas.

Los muertos siempre sonríen de Marta González Peláez Una novela de corte policíaco, ambientada en el Siglo de Oro español. Los protagonistas, un comisario de la Inquisición y su hermana, tendrán que investigar la muerte de un joven en un precioso pueblo donde nadie, salvo el padre de la víctima, parece querer que se remueva lo ocurrido.

Marta González Peláez es una autora madrileña que da un aire fresco a la novela de ambientación histórica y aprovecha para incluir una gran crítica social tanto al presente como al estudio del pasado para romper así con la leyenda negra y los mitos que han llegado, sobre todo en torno al papel de la mujer.

Dos formas de escribir una novela en Manhattan de Carmen Sereno Siobhan Harris acaba de publicar una novela romántica. Marcel Black es autor de novela negra, oculto tras un seudónimo. El destino les tiene preparado un reto: escribir juntos una historia que demuestre que el romance y el misterio están condenados a entenderse.

La autora barcelonesa Carmen Sereno es la opción perfecta para los amantes de la novela romántica que quieran historias elaboradas y frescas que se salgan de los cánones establecidos en el género.

Señoras que se empotraron hace mucho de Cristina Domenech Una serie de relatos biográficos sobre mujeres lesbianas de la historia. Mujeres que se rebelaron contra el matrimonio y rompieron las reglas de etiqueta… Señoras que, pese a las dificultades de su tiempo, se atrevieron a expresar su sexualidad y desafiar a su época.

Cristina Domenech nació en 1987 en Málaga. Graduada en Estudios Ingleses, cursó un máster en la misma disciplina en la Universidad de Málaga y, a día de hoy, es doctoranda y lleva a cabo una tesis dirigida a la literatura histórica desde una perspectiva queer.

Invade me de Manu Franco ¿Y si existiera el sistema perfecto? Uno que uniera a la humanidad, que hiciera que no hubiera ninguna guerra, la delincuencia fuera mínima, la hambruna y el analfabetismo erradicados y que diera el mayor salto tecnológico de la historia. Si el precio de ese sistema perfecto es que no se haya elegido, ¿lucharía la humanidad por liberarse o preferiría una feliz y próspera sumisión?

Esta novela filosófica es perfecta para adentrarse en la ciencia ficción española de la mano del autor Manu Franco. Directo, no se entretiene con descripciones, domina el giro de trama y el cliffhanger, pero su mayor especialidad es el world building.

Todas estas novelas son un gran éxito de crítica y, sin duda, serán perfectas como libro para regalar en Navidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Diosa del Agua se viste de fiesta Curso Podcasting para lanzar un mínimo podcast viable de la mano de TEKDI 5 libros españoles recomendados para sorprender estas navidades Casa Ricardo, el espacio donde comer un buen cochinillo asado en estas fiestas DuBeck, el regalo que mucha gente elige para estas Navidades