Dubai cuenta con algunos de los proyectos inmobiliarios más espectaculares del mundo, ¿por qué no invertir en uno de ellos?

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:57 h (CET)

Con una estrategia a largo plazo planificada y ejecutada de manera consistente, Dubai se ha convertido en uno de los epicentros mundiales en lo que respecta a los bienes raíces. En este contexto, el mercado inmobiliario crece a pasos agigantados, con más de 20 nuevos proyectos durante el primer trimestre de 2022, los cuales comprenden más de 6500 unidades residenciales. Así, invertir en Dubai es una idea muy tentadora para muchos extranjeros, por lo que la agencia de inversión inmobiliaria online Invierte en Dubai se ocupa de asesorar a sus clientes a la hora de invertir en bienes raíces en este emirato.

La ciudad de más rápido crecimiento Dubai es uno de los destinos preferidos por las personas de alto poder adquisitivo, no solo como lugar de vacaciones, sino también como un centro neurálgico de los negocios y uno de los sitios en el mundo con mayor volumen de inversión en proyectos inmobiliarios. En este sentido, la demanda supera ampliamente la oferta, por lo cual se han anunciado un gran número de nuevos desarrollos con precios de entrada competitivos para los compradores e inversores extranjeros.

Tanto es así que la ciudad se transformó en una puerta de vital importancia para occidente, ya que se encuentra localizada estratégicamente entre las capitales financieras de Londres y Singapur. Además, cabe señalar que más del 80 % de los más de 3 millones de habitantes de Dubai son extranjeros, algo impensable hace menos de 50 años cuando todo era desierto. De este modo, la construcción a gran escala ha hecho de Dubai una metrópolis, con la gestión inmobiliaria y el sector de la construcción representando el 22.6 % de sus ingresos.

¿Por qué invertir en Dubai? Invertir en Dubai en el sector inmobiliario trae una serie de beneficios para los extranjeros, por lo que esta ciudad se ha posicionado a la vanguardia entre los destinos favoritos para los inversores. En este aspecto, si bien el comprador tiene que pagar un impuesto del 4 % en las transacciones de compra-venta, no cuenta con impuesto anual sobre la propiedad ni con IVA al comprar un inmueble residencial.

Por otra parte, esta ciudad se encuentra conectada a través de vuelos directos con 97 países, tiene uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo y ofrece múltiples facilidades a las empresas y a los inversores extranjeros gracias a su política económica liberal y a una burocracia prácticamente nula.

Con la posibilidad de pagar el inmueble con criptomonedas, Euros o Dólares americanos y pudiendo realizar todo el proceso de compra de forma remota, Invierte en Dubai se encarga de asesorar a los hispanohablantes que busquen invertir en el emirato, ayudándolos a encontrar la mejor alternativa, generando ingresos pasivos con el alquiler y ganando con una futura revalorización.



