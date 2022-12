Blacktire dispone de neumáticos de todo tiempo Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:57 h (CET)

Cambiar los neumáticos de invierno a verano o viceversa resulta una inversión importante para los propietarios de un vehículo. Sin embargo, asegurar el bienestar de este tipo de elementos es clave para garantizar la funcionalidad del automóvil y la seguridad de su conductor. Ante esto, los neumáticos de todo tiempo o all season representan una de las alternativas más recomendadas.

Como especialistas en la comercialización de todo tipo de neumáticos, Blacktire cuenta con un amplio catálogo de productos. Una de las opciones más destacadas son los Nexen N’Blue 4 Season, neumáticos de todo tiempo distinguidos por su eficacia y alto rendimiento en todo tipo de terrenos.

Características de los neumáticos all season Según los expertos, los neumáticos de todo tiempo se caracterizan por combinar cualidades de funcionalidad tanto para invierno como para verano, lo cual se traduce en un óptimo funcionamiento ante diferentes condiciones meteorológicas. Esto supone una ventaja económica, ya que están diseñados para utilizarse durante todo el año, sin necesidad de cambios estacionales.

Además de ofrecer una solución híbrida en cuanto al clima, los neumáticos de todo tiempo también destacan porque presentan una profundidad estándar de la banda de rodadura, lo que favorece a un mejor control del vehículo. Otra de las particularidades de este tipo de neumáticos es que cuentan con un dibujo desarrollado para la evacuación del agua, integrados además por un pequeño laminado que facilita la adherencia en áreas cubiertas con hielo nieve comprimida.

Adicionalmente, los neumáticos all season destacan por ser más blandos, aspectos que deben tenerse en cuenta, especialmente para quienes habitan en ciudades con temperaturas muy elevadas. Asimismo, han evolucionado con el tiempo, ofreciendo un buen equilibrio y llegando a convertirse en una de las opciones más recomendadas para quienes habitan en zonas con climas templados.

Nexen N’Blue 4 Season: uno de los mejores en el mercado Dentro de la categoría de neumáticos de todo tiempo que pueden encontrarse en Blacktire, los Nexen N’Blue 4 Season son unos de los que más destacan. Estos se caracterizan por su versatilidad y funcionalidad en climas secos, mojados y fríos, ofreciendo una mayor estabilidad en todo tipo de terrenos, especialmente en zonas nevadas.

Cuenta con canales redondeados y en forma de V que le permiten tener un mejor rendimiento de drenaje del agua y de la nieve. Asimismo, cuenta con láminas en 3D multiestación que permiten la optimización del agarre en todas las estaciones. Estos componentes también ayudan a tener una mayor rigidez del bloque en todas las estaciones.

En la página web de Blacktire, es posible encontrar esta opción de neumáticos todo tiempo, así como también otras marcas con gran reconocimiento en el sector.



