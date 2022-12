Kofumedia sobre la importancia de TikTok para la rentabilidad de las empresas

Según un informe publicado por Globalwebindex, en 2019, cerca del 41 % de los perfiles de TikTok pertenecían a usuarios con edades entre los 16 y los 25 años. Si bien TikTok tuvo un aumento sustancial de sus usuarios durante la pandemia, el porcentaje de perfiles pertenecientes a adolescentes y a adultos jóvenes se mantuvo en un rango similar al de 2019.

De ahí que aquellas marcas que deciden publicitar sus productos en TikTok se concentren en un público más joven para desarrollar sus estrategias de marketing en esta red social.

Kofumedia ha desarrollado un servicio de gestión y estrategia de marketing en TikTok Business, con el objetivo de que las empresas alcancen y consoliden una audiencia efectiva para aumentar su número de ventas.

Alternativas de promoción corporativa en TikTok Publicar y hacer circular un anuncio en esta red social no es sencillo. Se requiere de un conocimiento específico en Biddable ads, Brand takeover, Hashtag challenges y Branded lenses para que el anuncio alcance una audiencia considerable y genere los resultados esperados.

Grandes marcas han ampliado sustancialmente su número de seguidores, gracias a estrategias de marketing en TikTok Business. Estas marcas también han conformado una comunidad sólida que ha conseguido atraer a sus antiguos clientes a TikTok, estableciendo un canal de interacción que ha fortalecido su relación con personas de diferentes edades y nacionalidades.

Para Kofumedia se debe determinar si el buyer persona de cualquier organización cuenta con una presencia activa en TikTok, buscando dirigir sus esfuerzos a diseñar contenidos que despierten y atraigan la atención del público correcto.

TikTok para empresas Para este estudio creativo, las empresas no deben descartar su presencia en TikTok, incluso si el perfil del cliente no se encuentra entre el rango etario con mayor popularidad en esta red social. Las organizaciones deben aprovechar su presencia en TikTok como una oportunidad para diversificar mercados y para rastrear aquellos grupos de usuarios que no se ajustan a los contenidos que popularmente circulan en esta red.

Lo anterior ayuda a segmentar el público objetivo de una forma más eficaz, al mismo tiempo que ofrece material fresco y original dirigido a otro tipo de usuarios. Kofumedia cuenta con un plan de acompañamiento en el que se asesora a las empresas en la creación de un perfil de TikTok acorde a las necesidades de su buyer persona y se le proporcionan herramientas para diseñar una estrategia de marketing personalizada en esta red social.

Además, el equipo de Kofumedia también se encarga de gestionar y crear contenidos que potencien la presencia de la marca en las redes y mejoren su reputación. Los interesados solo deben acceder a la página web de Kofumedia y solicitar más información sobre su servicio de consultoría en TikTok Business.