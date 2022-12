¿Qué supone la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática? Registro Civil lo explica Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:24 h (CET)

Hay un gran porcentaje de españoles que renunciaron a su nacionalidad por cuestiones de exilio, persecución o matrimonio en el extranjero. Por esta razón, su descendencia no pudo obtener la nacionalidad que le correspondía. La nueva Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece nuevas especificaciones para obtener nacionalidad española y permite a los hijos y nietos de españoles en esta situación poder optar por el documento.

Registro Civil explica los aspectos más relevantes a tomar en cuenta de esta nueva normativa.

Lo que hay que saber sobre la Ley de Memoria Democrática El 19 de octubre de este año entró en vigor una nueva Ley de Memoria Democrática con la cual el Estado busca responder a su pasado histórico, devolviendo la documentación a los hijos y nietos de españoles legítimos.

Entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, también desde el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978, los exiliados españoles se vieron en la obligación de comenzar una nueva vida en otra nación. También quienes padecieron de persecución en la Guerra Civil y la dictadura. Por esta misma condición, sus hijos, hijas y descendencia no podían obtener nacionalidad española. Con la nueva ley, se establecieron ciertas disposiciones para optar por la documentación. El primer caso son los nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela renunciaron a su nacionalidad por cuestiones de exilio. En segundo lugar, los hijos de madres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con un extranjero antes de la aceptación de la Constitución de 1978.

Así se puede obtener nacionalidad española También quedan amparados los hijos de españoles con nacionalidad reconocida en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la cual establece normas a favor de los perseguidos o violentados durante la guerra civil y la dictadura. Si bien, esto es positivo para muchos extranjeros, para obtener nacionalidad española deben cumplir con ciertos requisitos que avalen los hechos. Para empezar, la declaración se hace con un plazo de dos años desde que entró la ley en vigor y se puede prorrogar por un año más. Además, se deben presentar los documentos de solicitud. Uno de ellos es el certificado de nacimiento, que se puede obtener de manera online en la web de Registro Civil. Igualmente, se debe presentar el original y copia del acta de nacimiento del progenitor con nacionalidad. En caso de que el padre no la tenga, también se anexa la de su país de origen y el acta de matrimonio que avala la pérdida de la nacionalidad de la madre. Además de estos, el titular debe contar con otros requisitos para obtener nacionalidad española y los certificados se pueden solicitar desde cualquier parte por medio de Registro Civil.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.