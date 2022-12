Remodelación de glúteos, con Alluring Clinic Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:26 h (CET)

Los glúteos son una zona muy sensible del cuerpo que va perdiendo firmeza, elasticidad y volumen con el paso del tiempo. Aunque la realización de actividad física constante ayuda a recuperar la consistencia de los glúteos, en ocasiones, no es suficiente, por lo que se requiere el uso de otro tipo de técnicas de medicina estética.

Uno de los tratamientos más solicitados es la remodelación de glúteos con ácido hialurónico, debido a que es un tratamiento mínimamente invasivo y con alta efectividad para aumentar el tamaño de los glúteos sin necesidad de recurrir a cirugía estética.

Para obtener resultados satisfactorios a partir de esta técnica, es recomendable contar con especialistas en el área. En Alluring Clinic han conformado un equipo de médicos y esteticistas cualificados en los últimos procedimientos estéticos que se encargan de cumplir los objetivos físicos de sus pacientes.

¿En qué consiste el tratamiento de remodelación de glúteos? La técnica de aumento de glúteos con ácido hialurónico está diseñado exclusivamente para levantar, moldear y aportar firmeza en esa zona corporal, logrando un aspecto muy natural. Sus resultados son visibles desde la primera sesión y sin necesidad de someterse a un duro proceso postoperatorio.

El tratamiento se realiza de manera ambulatoria y tiene una duración de aproximadamente 60 minutos, dependiendo del caso. A diferencia de un proceso estético quirúrgico, este tratamiento es prácticamente indoloro, aunque suele utilizarse anestesia local en la zona a tratar para evitar las molestias de los pinchazos.

El equipo de Alluring Clinic, liderado por el Dr. Juan José Casado Caro, es especialista en aplicar el tratamiento de remodelación de glúteos, buscando el máximo beneficio para sus clientes. Para eso, inyectan pequeñas dosis de ácido hialurónico en la dermis profunda de los glúteos, posteriormente, llevan a cabo un suave masaje para poder extender correctamente el relleno de manera uniforme. Una vez finalizada la infiltración, recomiendan al paciente realizar masajes suaves en los glúteos los días siguientes a la intervención.

El ácido hialurónico es una sustancia de relleno reabsorbible por el organismo, que hace que el aumento y firmeza de los glúteos se vean naturales. No obstante, su resultado es temporal. Aproximadamente su duración es de entre 18 a 24 meses, dependiendo la cantidad inyectada, siendo necesario acudir a una nueva sesión al cabo de un tiempo.

Tratamientos corporales de la mano de Alluring Clinic La clínica de medicina estética en Madrid nació en el año 2018 con el objetivo de brindar atención personalizada a las necesidades del paciente. Para eso, han conformado un equipo de profesionales cualificados en el área estética y han dotado el centro con aparatología de última tecnología, lo que les permite ofrecer una amplia variedad de tratamientos estéticos corporales, faciales y capilares.

Dentro del ámbito corporal cuentan con variedad de tratamientos como mesoterapia, hilos tensores, presoterapia, radiofrecuencia, LPG endermología y, uno de los más solicitados, el aumento de glúteos con ácido hialurónico. Tras una primera consulta gratuita informativa, los profesionales evalúan el caso del paciente y recomiendan el tratamiento más adecuado para mejorar su apariencia y elevar su autoestima y seguridad.



