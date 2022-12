Inducción dual, cocción y electricidad inalámbrica de la mano de Cloen

Las cocinas de inducción dual (Cocción + Electricidad inalámbrica para electrodomésticos sin cables y sin baterías) se han convertido en uno de los productos más buscados, sobre todo por parejas jóvenes y roommates, quienes están interesados en electrodomésticos que resulten funcionales a un estilo de vida moderno. A través de este tipo de tecnología, es posible preparar cualquier plato o comida de forma rápida y sencilla.

Cloen es una empresa tecnológica dedicada a la fabricación de insumos para el hogar. Con el objetivo de ofrecer productos que simplifiquen la vida de las familias, no solo ha creado su línea de inducción invisible dual, sino que recientemente ha innovado en el desarrollo de nuevos productos

Cocinas de inducción dual visible En proceso permanente de innovación y atentos a las necesidades de todos aquellos amantes del estilo tradicional, Cloen ha lanzado las cocinas de inducción dual visible de uno, dos o tres fuegos. Con un sistema de funcionamiento igual al de la línea invisible, puede utilizarse en sustitución de cualquier inducción o vitrocerámica existente cambiándola por la nueva inducción dual.

El diseño de este nuevo producto permite a las personas quitar la vitro tradicional o inducción y, de esta manera, modernizar las cocinas con una inducción dual visible desarrollada con la tecnología CTT Cloen Cordless Technology.

A diferencia de las cocinas convencionales, la cocina de inducción dual se destaca porque calienta directamente el recipiente utilizado a través del contacto del metal con el campo electromagnético. Es importante tener en cuenta que es necesario usar batería de cocina adaptada para que el sistema de sensores de la cocina de inducción funcione correctamente o sino utilizar un separador de silicona manteniendo la vajilla de toda la vida.

Ventajas de contar con una cocina de inducción visible Las cocinas de inducción visible permiten cocinar de forma rápida y con eficiencia energética, además de que son muy fáciles de limpiar. Generalmente, las cocinas de inducción que se pueden encontrar en el mercado cuentan con una potencia que va desde los 1600 a 2000 watts, por lo que es posible cocinar cualquier plato en cuestión de minutos.

Por otro lado, este tipo de cocina destaca por su menor consumo eléctrico en relación con otras. Su tecnología no solo detecta qué ollas son compatibles, sino que también se apaga automáticamente una vez que esta ha sido retirada de la superficie. Además, como esta tecnología de inducción dual no sobrecalienta, los restos de comida no quedan adheridos a la superficie, simplificando notablemente el proceso de limpieza.

Por último, es importante mencionar que, debido a su tamaño y peso reducido, es la aliada ideal para aquellos apartamentos o pisos pequeños, ya que ocupa menos espacio que una cocina a gas. Además, también es posible transportarla sin problemas de un lugar a otro.