Moon Surgical finaliza el primer estudio clínico en humanos con su sistema de robótica quirúrgica Maestro(TM) Comunicae

martes, 13 de diciembre de 2022, 14:02 h (CET) Moon Surgical, pionero franco-estadounidense en innovación quirúrgica accesible, anunció hoy la finalización con éxito de 30 procedimientos de laparoscopia First-in-Human utilizando su Maestro System en CHU Saint-Pierre, un hospital universitario público en Bruselas, Bélgica Maestro está diseñado para cirujanos y pacientes en los 18,8 millones de intervenciones quirúrgicas anuales de tejidos blandos que actualmente no se realizan con sistemas telerrobóticos. El sistema es pequeño, adaptable y puede integrarse en los flujos de trabajo clínicos existentes, al tiempo que proporciona al cirujano un mayor control durante todo el procedimiento.

"Estoy encantado de formar parte de este monumental logro de Moon Surgical", explicó el Pr. Guy-Bernard Cadière, ex jefe de cirugía del CHU Saint-Pierre y legendario cirujano laparoscópico y robótico, que realizó las 30 intervenciones laparoscópicas con Maestro System. "Esta tecnología es brillante; me dio más control durante todo el procedimiento, manteniéndome confiado y menos fatigado al final. Maestro es una gran ventaja para cualquier cirujano, ya que le da la libertad de realizar cada intervención de la manera más eficaz."

El objetivo de Maestro System es aumentar la eficacia de los quirófanos mejorando los instrumentos y las técnicas quirúrgicas existentes y minimizando al mismo tiempo el impacto en el tiempo de rotación del quirófano. Estos atributos son especialmente valiosos en procedimientos de gran volumen o en instalaciones centradas en mantener el volumen de procedimientos.

Los 30 procedimientos se realizaron en 11 días y abarcaron siete indicaciones clínicas diferentes. Esto demostró la adaptabilidad de Maestro System para su uso en diversos procedimientos y su mínimo impacto en el volumen del quirófano. En cada uno de los procedimientos, gracias a la ayuda de Maestro System, el cirujano no necesitó un asistente quirúrgico para sujetar y manipular el instrumental.

Catorce de los procedimientos completados fueron colecistectomías laparoscópicas (extirpación de la vesícula biliar para tratar la enfermedad de cálculos biliares sintomática). En Estados Unidos se realizan más de 700.000 colecistectomías al año, lo que la convierte en una de las intervenciones quirúrgicas más frecuentes del mundo.

También se realizaron intervenciones bariátricas, reparaciones de hernias, cirugías colorrectales y cirugías de reflujo gástrico.

"Este es otro testimonio de lo mucho que Maestro System puede mejorar la experiencia del cirujano", dijo Anne Osdoit, Directora Ejecutiva de Moon Surgical y socia de MD Start, la aceleradora de tecnología médica de Sofinnova Partners. "Los resultados de nuestro primer ensayo en humanos son una gran validación del valor de Maestro System en un entorno quirúrgico real. Es sencillamente fantástico ver cómo nuestro sistema proporciona tratamientos a los pacientes. No hay mayor recompensa que ésta".

Acerca de Moon Surgical

Moon Surgical, con sede en París, Francia, y en San Francisco, California, cree que el futuro del quirófano está en manos del cirujano capacitado.

Al dotar a los cirujanos de un control total, una confianza renovada y una tecnología adaptable a cualquier situación que se les presente, Moon Surgical se esfuerza por mejorar la eficacia de los quirófanos y proporcionar una mejor atención quirúrgica a los pacientes. El sistema robótico Maestro, minimalista y de manipulación conjunta, utiliza la tecnología del mañana para ofrecer estas habilidades vitales a los cirujanos, hoy.

La empresa fue fundada en 2019 por Pr. Brice Gayet e incubada por Sofinnova MD Start.

www.moonsurgical.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.