Consejos de seguridad para estas Navidades 2023: la noche del 26 es el día más inseguro de diciembre, según ADT Comunicae

martes, 13 de diciembre de 2022, 13:41 h (CET) Seguido al mes de septiembre, el duodécimo mes del año registra un incremento del 25% de robos con respecto a meses anteriores del 2022. La noche del sábado 26 al domingo 27 es cuando más incidentes reales se sucedieron ese mes. Los establecimientos comerciales, los más afectados, con un 69% de los sucesos reales ADT, líder en seguridad electrónica, ha desvelado que diciembre es el segundo mes del año con más saltos de alarmas registrados, según los datos internos de la propia compañía. Con un incremento de hasta un 25% más de robos frente a meses precedentes, ascendiendo la cifra de robos a establecimientos comerciales a un 69% de los sucesos reales.

"La llegada de las fiestas incrementa la movilidad de los españoles: nos trasladamos a casas de nuestras familias y allegados, nos tomamos nuestras merecidas vacaciones… Es la oportunidad ideal para que los ladrones aprovechen la coyuntura y cometan los atracos más significativos del año. Además, teniendo en cuenta los festivos y las épocas de compras navideñas, los establecimientos comerciales se convierten en el blanco perfecto para los ladrones, quienes querrán hacerse con la recaudación de las ventas o con productos costosos", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

En cuanto al tipo de intrusiones, desde ADT destacan que el 20% del total de intrusiones corresponde a bares y restaurantes; mientras que el 15% se refiere a naves industriales.

¿Los días más inseguros del mes? La noche del sábado 26 al domingo 27 fue donde se registraron la mayor cantidad de incidentes reales.

Consejos de seguridad para estas Navidades

Con la llegada de las fiestas, aumenta el movimiento en las principales ciudades: visitas a familiares, la compra de los regalos para los seres queridos, los encuentros con amigos para despedir el año… ADT ofrece una serie de consejos a tener en cuenta:

Evitar los detalles en las redes sociales : si se viaja próximamente, evitar las publicaciones en redes sociales que puedan dar a entender que el hogar quedará vacío. Evitar también las geolocalizaciones y fotos desde otras locaciones.

: si se viaja próximamente, evitar las publicaciones en redes sociales que puedan dar a entender que el hogar quedará vacío. Evitar también las geolocalizaciones y fotos desde otras locaciones. Habilitar reglas en el hogar, para dar la sensación de habitantes en su interior : se puede a través de la alarma inteligente, crear reglas especiales durante la ausencia que despisten a los ladrones y eviten pensar que la casa ha quedado vacía. Se puede, por ejemplo, encender algunas luces dentro del hogar o subir y bajar las persianas de forma automática.

: se puede a través de la alarma inteligente, crear reglas especiales durante la ausencia que despisten a los ladrones y eviten pensar que la casa ha quedado vacía. Se puede, por ejemplo, encender algunas luces dentro del hogar o subir y bajar las persianas de forma automática. No sobrecargar los enchufes con luces navideñas para evitar cortocircuitos y revisar el estado de las conexiones eléctricas : más allá de intentar despistar a los ladrones, es también necesario prevenir fallos eléctricos y cortes de luz.

con luces navideñas para evitar cortocircuitos y : más allá de intentar despistar a los ladrones, es también necesario prevenir fallos eléctricos y cortes de luz. Evitar la acumulación de correspondencia que pueda dar a entender que no hay nadie en casa : se puede avisar a un vecino de confianza que recoja la correspondencia o pedir a familiares que realicen visitas periódicas , para generar más movimiento dentro del hogar.

: se puede avisar a un vecino de confianza que recoja la correspondencia o , para generar más movimiento dentro del hogar. No olvidar conectar la alarma (si es que se tiene): las alarmas tienen conexión directa con la central receptora de alarmas y serán los encargados de vigilar el hogar las 24 horas del día. Si, además, se suman las cámaras de seguridad, el usuario tendrá la tranquilidad de poder ver en todo momento lo que ocurre dentro de su casa. No olvidar activarla antes de salir de vacaciones. "Desde ADT, cuidamos de nuestros clientes 24/7 los 365 días del año. Pueden tener la seguridad de que cuentan con el respaldo de nuestra CRA y de su equipo humano. Excelentes profesionales que durante todo el año y máxime en estos días tan especiales de Navidad y Año Nuevo, brindan la mayor de las tranquilidades, para que nuestros clientes puedan disfrutar de unas felices fiestas, sabiendo que nosotros cuidamos de sus hogares y sus negocios", comentó José González Osma.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Andalucía pide un Pacto por la Sanidad en España "con importantes cambios estructurales" Consultia Business Travel implementará el teletrabajo para todos sus empleados en España Llega P-Shot, el nuevo tratamiento de las Clínicas Doctor Life que ayuda a superar la disfunción eréctil Moon Surgical finaliza el primer estudio clínico en humanos con su sistema de robótica quirúrgica Maestro(TM) Consejos para tomar las uvas en la Puerta del Sol en nochevieja, según Hostal Patria