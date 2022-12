Consejos para tomar las uvas en la Puerta del Sol en nochevieja, según Hostal Patria

Para celebrar la entrada de 2023 se han eliminado muchas de las restricciones que se impusieron por la COVID-19. El aforo pasa de ser de 7.000 personas en 2021 a 18.000 este 2022 La Puerta del Sol se ha convertido en un sitio emblemático para tomar las uvas el día de nochevieja. Bien sea con amistades o la familia, el popular emplazamiento del kilómetro 0 de Madrid este año volverá a albergar un aforo similar al que había en los años antes de la pandemia.

Actualmente en Madrid se están realizando una serie de obras en la mítica plaza, lo que ha creado un gran escepticismo sobre si el día 31 de diciembre residentes y turistas podrán tomar las uvas allí. Desde el Ayuntamiento han declarado que mantienen su compromiso para que se pueda desarrollar este evento con normalidad viendo la Puerta del Sol.

Desde Hostal Patria, situado a menos de 3 minutos andando de la Puerta del Sol, hacen un llamamiento a todas aquellas personas que quieran disfrutar de las campanadas en este espacio. Aconsejan que "quienes deseen acudir al evento, deben hacerlo con bastante antelación, ya que de lo contrario es muy posible que se queden sin poder entrar". Pese a que las limitaciones de aforo son mucho menos restrictivas que las de años anteriores, hay decenas de miles de personas que deciden que "Sol" será el lugar donde darán la bienvenida al año 2023. Aseguran que "en la Puerta del Sol se vive un gran ambiente desde prácticamente las primeras horas de la tarde. Acudir a la plaza a las 18:00 es una hora ideal para vivir este ambiente y preparar todo lo necesario para la llegada de las campanadas sin quedarte fuera de la fiesta".

El día de nochevieja, los accesos a la Puerta del Sol son cortados por la Policía Municipal. También son controlados por este cuerpo de Policía, encargado de velar por que se cumplan las normas de aforo y preservar la seguridad. Desde el hostal fundado en 1977 resaltan la importancia de no acudir con un vehículo. "Después de 45 años conocemos bien cuáles son las cosas que se deben y no se deben hacer para disfrutar de una nochevieja en Sol. Una de ellas es no acudir en coche y utilizar el transporte público si no has podido encontrar una ubicación desde la que puedas ir andando". Afirman que "pese a que recomendamos el uso del metro, se debe tener en cuenta que las entradas de la Puerta del Sol están cortadas el día de nochevieja y en las horas previas puede haber aglomeraciones. Debes tomar este transporte con antelación y bajar o bien una parada antes o bien una parada después".

Las medidas de seguridad que se toman el día de nochevieja en la famosísima Puerta del Sol son controladas para evitar cualquier tipo de riesgo. Desde Hostal Patria concluyen con que "no es posible acceder con botellas, latas o vasos de cristal entre otros objetos que puedan suponer un peligro para el resto de personas durante el evento. Evita cargar este tipo de productos ya que es posible que debas deshacerte de ellos antes de entrar en la Puerta del Sol sin haber podido disfrutarlos".