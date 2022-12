Begoña Pereiro y Miguel Ángel Moral, Premios COEGI 2022 por su trayectoria y contribución al desarrollo de la profesión enfermera Comunicae

martes, 13 de diciembre de 2022, 12:41 h (CET) Ambos han sido propuestos por sus propias compañeras y recibirán el galardón este viernes, 16 de diciembre, en el transcurso de la cena anual de la enfermería guipuzcoana que tendrá lugar en el Hotel de Londres e Inglaterra de San Sebastián a partir de las 20:30 horas Begoña Pereiro, enfermera que ha trabajado durante casi cuatro décadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Donostia, recibirá el Premio COEGI 2022 a la Trayectoria Profesional.

Miguel Ángel Moral, JUAP en el Centro de Salud de Alza y en el Centro de Salud Martutene – Centro Penitenciario, recibirá el Premio COEGI 2022 al desarrollo de la profesión enfermera, por su labor al desarrollo e implementación de la indicación enfermera.

En el transcurso del evento, el Colegio hará entrega del 0,7% de su presupuesto anual al Banco de Alimentos de Gipuzkoa. La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ha otorgado a la enfermera Begoña Pereiro, el Premio COEGI 2022 a la Trayectoria Profesional; y a Miguel Ángel Moral, el Premio COEGI 2022 al Desarrollo de la profesión enfermera. Estos premios son los máximos galardones del Colegio y se entregarán este viernes, durante la cena anual de la enfermería guipuzcoana que tendrá lugar en San Sebastián. Ambos galardonados han sido propuestos por sus propias compañeras.

El premio concedido a Begoña Pereiro reconoce a las enfermeras y enfermeros colegiados que se han distinguido durante su ejercicio profesional por su especial dedicación a la profesión. En su caso, su labor en el ámbito del cuidado a los pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, especialmente, así como su desempeño en el ámbito de la docencia le han hecho merecedora de este galardón.

Tras conocer que recibirá el Premio COEGI 2022 a la Trayectoria Profesional, Pereiro afirmaba sentirse "abrumada y sorprendida" y agradecía a las compañeras/os "que consideran merezco este reconocimiento, porque no había sido consciente de que mi trabajo tuviera tanta repercusión".

Begoña Pereiro asegura que siempre le ha gustado la docencia "y explicar a las personas que llegaban a trabajar a la UCI era algo que siempre me salía natural. Una no es consciente de que puede dejar huella y de que la gente se acuerda… Estoy súper emocionada, muy agradecida y debo decir que estoy recibiendo muchos mensajes bonitos de las personas que han tenido noticia del premio". Tras trabajar durante 39 años como enfermera, Begoña se jubiló el pasado año.

Por su parte, el enfermero Miguel Ángel Moral, recibirá este viernes el Premio COEGI 2022 al Desarrollo de la Profesión Enfermera, que reconoce las iniciativas desarrolladas por personas o entidades que contribuyen de forma positiva al avance de la profesión enfermera. Las compañeras y compañeros que le han postulado para el premio destacan su compromiso y labor realizada en el desarrollo e implementación de la indicación enfermera. Asimismo, este premio reconoce su trabajo diario como enfermero y JUAP en el Centro de Salud de Alza y en el Centro de Salud de Martutene Centro Penitenciario.

"Recibo este premio con muchísimo orgullo y gran alegría. Sobre todo porque recibir el reconocimiento a propuesta de tus compañeras es para mí lo más importante de todo. Que hayan pensado en mí en este sentido es algo muy grande", subrayaba emocionado.

Moral quiere hacer hincapié en que "el premio lo recibo yo este año, pero detrás de todo esto hay muchísimos profesionales, muchísimas enfermeras y enfermeros que han trabajado y se han dejado la vida, literal, en estos dos años de pandemia. Este premio es para todos aquellos que han estado allí, que han luchado, porque sé que desde el primero hasta el último lo hemos pasado muy mal. Por ello quiero agradecer su trabajo a todo el estamento de enfermería que se ha dejado la piel. Este premio va por ellos".

0,7% del presupuesto del Colegio para el Banco de Alimentos de Gipuzkoa

El COEGIconcede desde 1997 el 0,7% de su presupuesto anual a proyectos realizados por ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro, entrega que se realizará también este viernes en el transcurso de la cena.

En 2022, esta colaboración se ha adjudicado al Banco de Alimentos de Gipuzkoa: "Una vez más, en el Banco de Alimentos de Gipuzkoa nos sentimos apoyados y ayudados por el Colegio Oficial de Enfermería. En el año 2020, en la época más dura de la pandemia, nos apoyaron con su imagen en nuestra Gran Recogida y, además, asesorándonos en nuestros almacenes sobre las medidas más adecuadas para hacer frente a la Covid. Esta vez nos apoyan con un porcentaje de su presupuesto; con una cifra muy importante para nosotros, por lo que nuestra satisfacción es máxima. Primero, por sentirnos reconocidos y contar con su confianza para gestionar este donativo y, segundo, porque la cantidad recibida nos servirá, por ejemplo, para atender una entrega mensual de leche a más de 1.300 familias beneficiarias del Banco", subraya Carlos Martínez, vicepresidente de la entidad y coordinador de las campañas de recogidas.

Según explica, esta colaboración viene a engrosar la cifra de la reciente Gran Recogida de Alimentos: "Todo es necesario dado el incremento previsto del número de beneficiarios que nos están anticipando las asociaciones, ayuntamientos, etc., a los que les entregamos los alimentos", concluye.

