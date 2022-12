Cambium Networks lanza ePMP 4600, una plataforma inalámbrica fija que permite utilizar todo el espectro de 6 GHz y ofrecer hasta 4 Gbps por sector Comunicae

martes, 13 de diciembre de 2022, 12:45 h (CET) Los proveedores de servicios de banda ancha y los operadores de redes privadas amplían la cobertura multigigabit con la nueva plataforma ePMP™ Cambium Networks (NASDAQ: CMBM), proveedor líder mundial de soluciones de red, ha presentado la ePMP 4600, una plataforma inalámbrica fija de próxima generación que permite a los proveedores de servicios y operadores de redes privadas utilizar todo el espectro de 6 GHz para ofrecer un rendimiento de hasta 4 Gbps por sector.

ePMP 4600 se despliega en días y tiene menor coste que las tecnologías de acceso por satélite, lo que permite a los proveedores de servicios de zonas rurales y suburbanas ofrecer paquetes de servicios de hasta 1 Gbps con baja latencia a clientes residenciales y empresariales.

"Es una oportunidad en rendimiento, escala y economía para conectar a clientes empresariales y residenciales", comenta José Camarillo, Consejero Delegado y Presidente de SKYNET360. "6 GHz nos da la capacidad de desplegar un servicio cercano al gigabit utilizando un nuevo espectro a un precio competitivo, lo que supone un verdadero cambio para todos los que necesitan más ancho de banda además de ayudar a reducir la brecha digital".

Las pruebas de campo muestran un ancho de banda de varios gigabits por sector y más de un gigabit por segundo en módulos de abonado a distancias superiores a tres kilómetros. El nuevo espectro beneficiará especialmente a las comunidades rurales más afectadas por la brecha digital, al proporcionar una forma de despliegue rápido para ofrecer servicios de gran ancho de banda y baja latencia para aplicaciones exigentes, como la transmisión de vídeo, las videoconferencias y los juegos.

"El espectro de 6 GHz permite a los proveedores de servicios de banda ancha llevar la conectividad de alto rendimiento a más personas y ayudar a cerrar la brecha digital", dijo el presidente y CEO de Cambium Networks, Atul Bhatnagar. "Los proveedores de servicios y los operadores de redes empresariales tienen ahora otra alternativa a la fibra y desplegando en días banda ancha de velocidad gigabit."

La plataforma ePMP 4000 es la última incorporación a Cambium ONE Network for Service Providers, una plataforma paraguas que aprovisiona, gestiona y monitoriza automáticamente diferentes elementos de la red desde un único con la gestión en la nube cnMaestro™. Simplifica las operaciones con una red convergente que abarca desde la nube hasta el borde y optimiza múltiples tecnologías, incluidas las inalámbricas fijas (3 GHz CBRS, 5 GHz, 6 GHz, 28 GHz y 60 GHz), puntos de acceso Wi-Fi interiores y exteriores, conmutadores Ethernet, calidad de experiencia (QoE) y análisis de cobertura basado en LiDAR cnHeat™. ONE Network de Cambium permite a los proveedores de servicios centrarse en la red en su conjunto en lugar de en los elementos individuales y ofrecer experiencias en línea excepcionales.

La 4600 es la cuarta generación de la exitosa plataforma ePMP de Cambium Networks, con más de 3 millones de radios desplegadas y prestando servicio a clientes de todo el mundo. La plataforma ePMP ofrece escalabilidad y mitigación de interferencias gracias a su exclusiva interfaz aérea. La plataforma aprovecha el estándar 802.11ax y superpone funciones ePMP como la sincronización TDD, SmartQoS y la optimización de tramas. El próximo espectro de 6 GHz ofrecerá 850 MHz de nuevos canales limpios y de bajo ruido que resultarán ideales para las nuevas prestaciones que ofrece la ePMP 4600, como acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA), entrada múltiple multiusuario y salida múltiple (MU-MIMO) tanto en el enlace ascendente como en el descendente y sincronización TDD. Para aplicaciones punto a punto (PTP) como conectividad de campus y servicios empresariales. 4600C se basa en la probada serie ePMP Force 400C para ofrecer varios Gbps y aprovechar el exclusivo protocolo ePTP para una mayor eficiencia de la red.

"Las plataformas Networking Pro Wi-Fi 6E de Qualcomm Technologies ofrecen conectividad de alto rendimiento tanto para puntos de acceso tradicionales como para aplicaciones inalámbricas fijas y están muy presentes en las soluciones de 6 GHz de Cambium Networks", señala Ganesh Swaminathan, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc. "Nuestro firme apoyo a Cambium Networks continúa tanto con la última oferta de ePMP como con la estrecha colaboración en la implementación de nuestra solución AFC".

