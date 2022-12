Grupo Garmat y su servicio de fachadas eficientes Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:10 h (CET)

Cada vez son más las obras e instalaciones que requieren un uso del espacio de manera eficiente. Saber cómo organizar un espacio es fundamental para poder habitarlo de forma cómoda y sin mayores complicaciones.

Por esto, Grupo Garmat ofrece el servicio de construcción, rehabilitación de edificios e instalación de fachadas eficientes desde la calidad y la garantía.

¿Qué tipo de fachadas especializadas ofrece el Grupo Garmat? Los sistemas de las fachadas responden a cada necesidad del espacio. Por lo tanto, Grupo Garmat proporciona la fachada ventilada y la fachada SATE. El sistema constructivo de la fachada ventilada está constituido por una hoja interior, una hoja aislante y una hoja exterior que no estanca. Esta técnica le da espacio a una capa de aislamiento y a otra placa exterior que puede ser personalizable según el gusto del cliente, esto permite que no haya problemas de dilatación y evita los cambios bruscos de temperatura. Ahora bien, el Grupo Garmat ofrece una multiplicidad de colores, acabados, anclajes, y materiales empleados para las fachadas, como: piedra, porcelanosa, metálicas, materiales compuestos, cristal, cerámica y madera.

Por otro lado, la fachada SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) mediante el uso de placas de materiales aislantes adheridos al muro proporciona una reducción de puentes térmicos y riesgos de condensaciones. De hecho, de las ventajas que tiene esta fachada es el comportamiento térmico del edificio que repercute en la alta transpirabilidad, el ahorro económico y energético del espacio. Asimismo, la fácil maleabilidad acorde con la estética de la atmósfera de la construcción. Los materiales que más se usan con este tipo de sistema son poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido grafito (EPS-G) y lana mineral (MW). Estos materiales no sobrecargan la estructura, ni significarán una preocupación para el cliente, porque no se perderá superficie útil en la construcción.

¿Cuál es el tipo de fachada más conveniente? Cada espacio e instalación requiere una atención específica. Si bien los dos tipos de sistema de fachadas son muy eficientes, cada espacio requiere un tipo de ventilación diferente. Se deben tener en cuenta 3 pilares para escoger adecuadamente el sistema de fachada.

Primero, la instalación. El sistema SATE se pega mediante adhesivos y sin perfilería. En cambio, la fachada ventilada requiere una nueva subestructuración de perfiles, de nivelación y contemplar el acabado. La calidad es la misma, sin embargo, la complejidad de la instalación hace que los precios varíen. Segundo, el mantenimiento. El sistema SATE y la fachada ventilada tienen la capacidad de durar lo que dure el edificio. Sin embargo, requieren un cuidado de limpieza específico sobre todo por la suciedad que puede acumularse en los sistemas. Se recomienda una revisión cada cinco años.

Tercero, la estética. La fachada ventilada requiere un cambio profundo por la instalación de la cámara de aire y los paneles de la parte exterior.

Todas estas opciones posicionan al Grupo Garmat como el ideal para buscar oportunidades de innovación. Para poder implementarlo, cada espacio necesitaría una consultaría previa para asegurar la mejor opción en cuanto al espacio.



