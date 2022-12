Mi Rebotica ofrece algo mejor que una paleta de maquillaje, dos por el precio de una Emprendedores de Hoy

martes, 13 de diciembre de 2022, 10:56 h (CET)

En esta época del año, muchas personas buscan la paleta de maquillaje más perfecta. En este sentido, Mi Rebotica no solo es una marca de cosmética magistral que ofrece productos para todo tipo de cabellos y pieles, sino que se atreve también a mimar a sus clientes con una paleta de maquillaje que no solo cuida la piel, sino que la eleva a otro nivel.

En esta paleta, se pueden encontrar dos labiales, sombras, colorete, iluminador y contorno en polvo para complementar los looks de día y noche. De manera que es un kit completo, ideal para llevarlo a cualquier ocasión.

Completar los looks de Navidad con la paleta de maquillaje Mi Rebotica Con base a las últimas tendencias en el mundo de la belleza, Mi Rebotica ofrece un producto perfecto para estas Navidades. Su paleta de maquillaje está inspirada en la naturaleza y en la versatilidad que se requiere para crear diferentes looks.

Con tonos sutiles y de larga duración, el kit cuenta con cuatro sombras de ojos en color negro, coral y beige y un labial rosa y uno fucsia en crema de alta pigmentación. Se trata de productos cosméticos que se pueden usar en tonos sutiles, así como en otros más fuertes, depende de cada ocasión.

A esto se suman un iluminador de efecto nacarado que se puede utilizar en las fiestas de noche durante esta temporada y polvos bronceadores que ayudan a darle forma y color al rostro.

La tienda online Mi Rebotica ofrece una promoción de 2×1 en la paleta de maquillaje Desde el lunes 12 al sábado 31 de diciembre, la tienda online Mi Rebotica estará aplicando un 2×1 en la paleta de maquillaje. Los clientes podrán comprar una paleta y recibir dos por el mismo precio. Se trata de la excusa perfecta para consentir y mimar a los seres queridos esta Navidad.

Todas las personas interesadas en sorprender a algún familiar o amigo con un obsequio en las fiestas navideñas pueden acceder a la página web de Mi Rebotica y realizar su pedido online de la oferta de 2×1 en la paleta de maquillaje, antes del 31 de diciembre.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.