Un grupo de españoles lanzan el primer fondo de capital riesgo en Total Experience

El 60 % de las grandes empresas se basará en la mejora del Total Experience para transformar sus modelos de negocio en 2026.

COREangels, comunidad internacional de business angels, prepara el lanzamiento de COREangels EnterpriseTech para el próximo enero. COREangels EnterpriseTech será el primer fondo especializado en Total Experience, es decir, la disrupción de nuevas tecnologías en CX (Experiencia del Cliente) y EX (Experiencia de Empleado); una de las principales tendencias tecnológicas para esta década, según Mckinsey&Co, Gartner y Deloitte Digital.

COREangel EnterpriseTech, fundado por Jorge Martínez-Arroyo y Eduardo Flores, es un grupo de business angels formado por destacados ejecutivos españoles, emprendedores en serie y expertos en CX y EX; todos comprometidos con la innovación como palanca clave en el crecimiento de las empresas y el país. Como afirma Jorge Martínez-Arroyo, “estamos comprometidos con hacer que las nuevas tecnologías sean más humanas para los clientes y empleados, y mucho más rentables para las empresas”.

Para 2026, según Gartner Group, “el 60 % de las grandes empresas utilizarán Total Experience para transformar sus modelos de negocio y conseguir la mayor vinculación de clientes y empleados a nivel mundial”. En este mismo sentido, Deloitte Digital estima que las compañías que se enfoquen en “Human Experience” duplicarán el crecimiento de sus ingresos vs. sus competidores en un periodo de solo tres años.

COREangels EnterpriseTech invertirá hasta 5 millones de euros en más de 20 start-ups tecnológicas en Europa y EE. UU. Su objetivo son soluciones disruptivas aplicables a las principales industrias (banca, seguros, telco, energía, retail, etc.) con un claro enfoque internacional. Ya se están explorando las primeras oportunidades en campos como Contact Center AI, Metaverse Experience, Employee Experience, Voice AI o Tokenización.

Eduardo Flores explica dónde radica su receta para el éxito: «nos basamos en la experiencia y conocimiento del grupo de angel investors para identificar las mejores oportunidades y respaldar el crecimiento futuro de la cartera».

Sin duda, Total Experience será una de las nuevas corrientes tecnológicas más importantes de los próximos años. Así lo asegura McKinsey&Co en su informe «Six digital trends gaining momentum and why they matter», donde considera a la mejora de la Experiencia de Cliente entre las 6 tendencias digitales globales de esta década. Habrá que seguir muy atentos.