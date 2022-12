Nueva Ley Segunda Oportunidad permite cancelar deudas a personas físicas - Legalfinc.es Comunicae

martes, 13 de diciembre de 2022, 08:01 h (CET) La nueva Ley de Segunda Oportunidad permite cancelar las deudas a personas físicas y a empresas que se encuentren en situación de insolvencia La nueva ley de la segunda oportunidad, según Legalfinc: abogados segunda oportunidad Barcelona, está pensada para que particulares, autónomos y avalistas que no pueden hacer frente a sus compromisos de pago puedan eliminar, ya sea total o parcialmente sus deudas y así tengan la oportunidad de empezar de cero.

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario tener deudas (aunque se esté al corriente de pago) con al menos dos acreedores diferentes, ya sean organismos públicos (Hacienda, Seguridad Social…) o privados (entidades financieras, proveedores…).

Con la nueva Ley de Segunda Oportunidad ya no es necesario intentar un acuerdo extrajudicial con los acreedores, siendo posible acudir a fase judicial directamente, por lo que se acortan los plazos (hasta un máximo de 18 meses), se simplifica el procedimiento y se abaratan los costes.

Lo más relevante de la nueva Ley de Segunda Oportunidad es que permite cancelar hasta el 100% de las deudas pendientes, siempre que se cumpla con los requisitos para acogerse (considerarse deudor de buena fe y poder acceder al beneficio de exoneración de deuda), pudiendo escoger entre sacrificar patrimonio y cancelar todas las deudas, o mantener y salvar vivienda asumiendo un plan de pagos que se podrá alargar hasta los 5 años para saldar la parte de las deudas que no se cancelen.

Asimismo, es posible cancelar hasta un máximo de 10.000€ de deuda con Hacienda y otros 10.000€ de deuda con la Seguridad Social.

De igual forma, con la nueva Ley de Segunda Oportunidad, la competencia para conocer de los concursos de personas físicas no empresarias la han vuelto a asumir los Juzgados de lo Mercantil, que están mucho más especializados que los Juzgados de lo civil.

Una vez iniciado el procedimiento judicial, con la Ley de Segunda Oportunidad se paralizan los embargos y procesos de reclamación de deudas, y una vez finalizado el proceso se consigue la salida de los ficheros de morosidad.

