Los campamentos de verano de Round the World Spain

lunes, 12 de diciembre de 2022, 16:56 h (CET)

Las experiencias en el extranjero son grandes aliadas de la educación en idiomas, para lo cual existen alternativas que van más allá de los centros de estudios y las clases, ofreciendo experiencias completas que no solo fomentan la educación, sino que permiten a los viajeros vivir experiencias únicas.

Tal es la propuesta de Round The World Spain que ofrece campamentos en el extranjero con enfoque educacional que permiten obtener beneficios a nivel personal, desarrollo personal y crecimiento personal.

Inspirados por la experiencia personal La directora y fundadora de Round The World Spain tuvo la oportunidad de vivir sus veranos como camper en Estados Unidos, experiencia que la enriqueció de tal manera que a lo largo de su vida continuó viajando para colaborar como monitora en los campamentos. Esta experiencia provocó que se dedicara de forma profesional, a través de Round The World Spain, a dar a otros niños la oportunidad de crecer, avanzar, experimentar y aprender, en un entorno muy familiar, seguro y acogedor.

Round The World Spain se compone de un equipo de expertos dedicados a ofrecer programas y cursos en el extranjero, estando especializados en campamentos y cursos preuniversitarios en Estados Unidos para niños y adolescentes. Estos programas permiten una total inmersión en el idioma extranjero, combinada con la posibilidad de convivir con nativos. Entre sus destinos también se incluyen el Reino Unido, Francia y Alemania, y sus cursos también abarcan programas de trimestre o año académico en el extranjero y cursos para adultos y ejecutivos.

Programas con beneficios a nivel personal Round The World Spain busca encontrar el campamento o programa que mejor se ajuste al perfil de cada alumno, realizando a su vez un seguimiento completo y personal de la estancia de cada niño. El objetivo de esta institución es ayudar a formar personas independientes y resolutivas que, además, tengan habilidades para convivir y una actitud respetuosa hacia los demás y hacia su entorno. A lo largo del tiempo, han descubierto que la mejor forma de lograr un crecimiento real y duradero es combinando actividades académicas en un entorno de inmersión lingüística y cultural con actividades recreativas, deportivas y artísticas.

Mediante esta metodología, se les permite a los niños mejorar su comunicación para relacionarse con otros de forma eficiente, crear buenos hábitos que incrementen su autoestima, fomentar la creatividad a la hora de resolver conflictos y desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, así como la empatía y la inteligencia emocional. Además, el entorno del campamento fomenta la independencia y la libertad, lo cual permite desarrollar el sentido de la responsabilidad y la autonomía personal.

Debido a su método, que combina educación con recreación, deportes y creatividad, los campamentos en el extranjero de Round The World Spain son una excelente alternativa a la hora de lograr que los niños descubran nuevas aficiones y habilidades, pierdan el miedo a equivocarse y desarrollen su sentido del logro.



