Adelgar lanza un método de adelgazamiento para mayores de 60 años

lunes, 12 de diciembre de 2022, 16:54 h (CET)

Apoyar a las personas mayores de 60 años a bajar de peso cuidando su salud integral es una de las especialidades de Adelgar en Madrid, un centro con más de 28 años de trayectoria en la aplicación de medicina estética y su método de adelgazamiento Adelgar.

El tratamiento no utiliza pastillas, medicamentos ni suplementos y se basa en un plan personalizado que, en el caso de la categoría Senior, tiene en cuenta que la dificultad para bajar de peso se incrementa con la edad, debido a la posible presencia de tensión alta, diabetes, sarcopenia, malnutrición, menopausia y otros factores.

Tratamiento personalizado Con más de 60.000 pacientes atendidos, la aplicación del método Adelgar evolucionó al formato online a raíz de las limitaciones de movilidad ante la pandemia. Además de mantener la consulta presencial en la capital española, “Adelgar a distancia” se aplica hoy a usuarios web de todo el país, con la misma efectividad y el seguimiento médico necesario para ver resultados en los tiempos previstos. Dependiendo de la meta de cada participante, puede durar desde pocas semanas, hasta nueve meses.

Los mayores de 55 años pueden suscribirse en el plan Seniors, que tiene en cuenta la realidad de las personas mayores, en la que es común luchar contra síndromes metabólicos y condiciones hormonales que impiden perder peso con efectividad o ganar masa muscular. La atención para este grupo de pacientes incluye estudio de comportamiento nutricional, análisis de composición corporal, que arrojan datos como porcentajes de grasa, agua, grasa visceral, edad metabólica o retención de líquidos.

Un equipo de dietistas se ocupará de realizar las pruebas diagnósticas necesarias para elaborar un plan nutricional personalizado. El plan Senior también ofrece crioterapia u otras técnicas adelgazantes y cinco meses de mantenimiento gratuito.

César Contreras, Director General de Adelgar, explica que el método consta de dos versiones, “una para quienes necesitan perder menos de 10 kilos y otra para aquellos que precisan perder una cantidad superior. También cuenta con la posibilidad de recibir un apoyo emocional individual, con sesiones de coaching nutricional impartidas por un especialista”. Los interesados pueden solicitar una primera cita gratuita con fines informativos.

Mejoría física y emocional Perder peso de la mano de los profesionales de Adelgar garantiza ventajas únicas como la eliminación del frecuente “efecto yoyó” o rebote, que se genera a partir de dietas a corto plazo y desequilibradas en nutrientes. Además, al no exigir pastillas, suplementos ni cirugías, resulta menos costoso y no tiente contraindicaciones ni riesgos.

Las personas de edad avanzada, de ambos sexos, le dirán adiós al sobrepeso y la flacidez, cumpliendo pautas de reeducación nutricional personalizadas, con el apoyo motivacional que necesiten para no rendirse y mejorar su calidad de vida.



