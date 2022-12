La importancia de preparar la casa para la venta, por Realtyplus Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de diciembre de 2022, 16:34 h (CET)

Poner una casa en venta es una tarea que tiene ciertas complejidades. Para venderla con rapidez y en el menor tiempo posible, es necesario hacer una preparación exhaustiva de la propiedad, similar a la revisión que se hace de un coche usado, cuando el propietario decide que es momento de venderlo.

Esta revisión incluye numerosas tareas, como limpiar cada rincón, arreglar pequeños desperfectos, reorganizar el mobiliario, etc. Sin embargo, sus resultados pueden ser de gran ayuda para agilizar la venta del inmueble, como lo recalca Realtyplus, una franquicia inmobiliaria que ofrece asistencia total en la venta de la propiedad.

Consejos para adecuar de la mejor manera una casa en venta El primer paso para preparar una propiedad para la venta es despersonalizar la casa, es decir, remover todo tipo de artículos personales y dejar en ella solo lo esencial. En este aspecto, es importante retirar la mayor cantidad de muebles posible, ya que, de este modo, para los compradores es más fácil imaginar cómo encajarían los suyos propios en las diferentes estancias de la vivienda.

Por otro lado, hay que revisar el estado de la vivienda y comprobar que todo se encuentre funcionando, además de realizar una decoración general de sus espacios. La pintura juega un papel importante en esta tarea, ya que le da un aspecto nuevo y luminoso a la edificación. Esto puede requerir cierta inversión, pero existen varias soluciones low cost que permiten renovar por completo el aspecto de la vivienda.

Todo esto, finalmente, se debe complementar con una minuciosa limpieza de la vivienda en cada rincón, especialmente en los exteriores, en caso de haberlos, ya que estos espacios, como jardines o patios traseros, puedan hacer lucir a la casa como vieja y abandonada, si no se los adecúa de forma apropiada.

Un servicio integral para resolver todas las necesidades en la venta de la casa Preparar una casa para su venta resulta mucho más sencillo y efectivo con estas pautas, e incluso puede motivar a varios propietarios a realizar estas adecuaciones por sí mismos. Sin embargo, la mejor alternativa para gestionar todos estos procesos con eficiencia y garantizar un resultado eficaz es contratar un servicio inmobiliario completo, que incluya todas las adecuaciones necesarias para impulsar la venta de la propiedad, como el que ofrece Realtyplus.

Esta franquicia inmobiliaria brinda todo tipo de servicios relacionados con la actividad inmobiliaria, para todos los actores en este mercado. En el caso de los vendedores, su asistencia incluye no solo la preparación del inmueble para su comercialización, sino también herramientas de promoción que mejoran sus probabilidades de venta, como el home staging y las visitas virtuales para los potenciales interesados, entre varios otros elementos. Es por ello que sus servicios representan una solución integral, eficiente y con efectividad garantizada, para los propietarios que desean poner su casa en venta.



