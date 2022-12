Los 6 pilares de una empresa saludable, por WellWo Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de diciembre de 2022, 15:02 h (CET)

Según establece un informe realizado por la Red Europea de la Promoción y Salud en el trabajo, por cada euro invertido en la promoción de la salud laboral de los empleados, una empresa recupera entre 2,5 y 4,8 euros de beneficio por la reducción del absentismo laboral. Ante esta situación, tener una empresa saludable no solo se presenta como una solución para los empleadores, sino que conlleva invaluables mejoras a la calidad de vida de los empleados.

Con WellWo alcanzar ese objetivo es posible. Esta plataforma de wellness corporativo se dedica a ofrecer un servicio para mejorar la salud y bienestar de los empleados, mediante la incidencia en 6 pilares fundamentales de la salud y orienta su trabajo a la promoción de hábitos para convertir a cualquier negocio en una empresa saludable.

6 pilares para ser una empresa saludable WellWo apunta a transformar una marca y convertirla en una empresa saludable a partir de la incorporación de hábitos saludables que incidan en 6 aspectos fundamentales de la vida de las personas: salud física, nutricional, medioambiental, emocional, social y financiera.

Esta plataforma de wellness ofrece clases de yoga, pilates, steps, HIIT y total body, entre muchas opciones más. Estas pueden ser en directo u on demand para verlas dónde, cuándo y cuántas veces el usuario desee. Además, dispone de programas saludables y ranking de las “ciudades”. En sintonía con esta propuesta y con el fin de atender la salud emocional, proporciona una masterclass de psicología, un programa de mindfulness, meditaciones y audios de relajación.

En cuanto a la salud nutricional, ofrece dietas, recetas y tuppers saludables, así como también un programa con los mejores consejos sobre alimentación. En esta línea, también dispone de la opción en salud ambiental para crear conciencia acerca de cómo cuidar el medioambiente mediante consejos y acciones.

Por último, para tener una empresa saludable, también es necesario atender la salud social y financiera de los empleados. Para ello, WellWo apunta a brindar herramientas para comprender la diversidad, promover la tolerancia y el respeto, y potenciar habilidades interpersonales. A su vez, forma en finanzas, ahorro e inversión, entre otras áreas.

Beneficios de tener una empresa saludable Contar con una empresa saludable no solo es positivo para los empleados, sino también para sus managers y directivos, quienes notarán importantes cambios en torno al clima laboral, proactividad de sus trabajadores e incremento en las finanzas.

Asimismo, el entorno de trabajo que se genera permite reducir el absentismo laboral, mejorar la imagen y los resultados de la empresa en distintas áreas, retener talentos, aumentar la motivación del equipo e incrementar la implicación de los colaboradores, lo cual resulta beneficioso para todas las partes.

Por eso, WellWo ofrece un servicio integral, personalizado y adaptado a las necesidades de cada empresa a través de la incorporación de su imagen corporativa, la carga de hasta 10 módulos en 6 idiomas y la integración de diferentes servidores y aplicaciones.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Este año la caída de cabello estacional viene más fuerte El arte abstracto de flores de Cristina Casadevall CarMatic, especialistas en cajas de cambio Uno de los mejores restaurantes elegantes de Andorra, La Petite Forêt La educación musical es fundamental para desarrollar la parte creativa desde la infancia