Fayle Seeds, la tienda online especializada en semillas de chía

lunes, 12 de diciembre de 2022, 15:16 h (CET)

Las semillas de chía o salvia hispánica son cada vez más consumidas debido a sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud, siendo una gran fuente de grasas Omega-3, calcio, magnesio y vitaminas, entre muchos otros nutrientes. Por tal razón, muchas empresas y profesionales del sector buscan adquirir grandes volúmenes de estas semillas para su posterior comercialización minorista.

Para ello, la tienda onlineespecializada en semillas de chía Fayle Seeds ofrece una serie de beneficios exclusivos para mayoristas, con descuentos especiales por volumen de compra y un asesoramiento personalizado, además de contar con la posibilidad de realizar envíos a toda Europa.

Un superalimento con una demanda creciente La popularidad de las semillas de chía en Europa crece a pasos agigantados gracias a sus propiedades nutricionales y a los beneficios que genera en la salud, con una fuerte presencia en nuevas bebidas, snacks o suplementos nutricionales, entre otros alimentos. En este sentido, se ha convertido en uno de los productos básicos más exportados, impulsado por un aumento de la conciencia sobre la salud en los consumidores.

A su vez, en cuanto al contexto europeo, los principales importadores de semillas de chía como Alemania, Países Bajos, España y el Reino Unido no solo abastecen sus mercados internos, sino que las reexportan hacia otros países de la región, por lo que las estadísticas de importación pueden diferir respecto al consumo real de este alimento. De esta manera, las semillas de salvia hispánica son fáciles de encontrar no solo en las tiendas naturistas, sino también en distintos negocios de comestibles y supermercados, además de comercializarse como complemento alimenticio en droguerías.

Venta online para particulares y profesionales, en Fayle Seeds Los superalimentos están adquiriendo una gran importancia como suplementos para la salud, lo cual puede verse reflejado en el creciente uso de las semillas de chía en la industria alimentaria, ya sean enteras, molidas o en forma de harina, aceite o gel. Por ende, la firma especializada Fayle Seeds compra las semillas directamente a los productores y se encarga de envasar el alimento fresco y en óptimas condiciones para enviarlo directamente al comprador, reduciendo las intermediaciones en la cadena de suministro y, en consecuencia, el coste del producto.

Al mismo tiempo, esta compañía ofrece descuentos especiales por volumen de compra a empresas y profesionales el sector, a través de un sencillo proceso que consiste en rellenar un formulario de contacto disponible en su página web para darse de alta como mayorista en esta tienda online.

Por lo tanto, Fayle Seeds no solo cuenta con semillas de chía de calidad premium, las cuales conservan todas sus propiedades naturales, sino que brinda a los particulares y profesionales la posibilidad de realizar una compra de gran volumen a través de medios de pago 100% seguros.



