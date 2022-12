Iberia North ofrece la oportunidad de tener una casa en Colunga Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de diciembre de 2022, 13:37 h (CET)

El norte de Asturias ofrece diversas ventajas cuando se trata de adquirir una vivienda. Para habitarla todo el año, con fines vacacionales, o comerciales, la compra de una propiedad siempre será una apuesta a ganador, no solo por la belleza del norte de España, sino por la calidad de vida en la zona, que invita a invertir con confianza. Para asesorar a los interesados en comprar una casa en Colunga, o en cualquier otra localidad de la región, la agencia inmobiliaria Iberia North destaca por disponer interesantes propuestas para su clientela nacional e internacional.

Gestión integral Atraído por la belleza de la costa cantábrica, el arquitecto inglés Marc Furnival, decidió establecerse en el Oriente de Asturias en 2014. Desde allí, el inversionista gestiona su cartera de propiedades en venta, no solo en la región, sino en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Burgos, y La Rioja. Aunque considera que un 75% de sus clientes son españoles, el resto proviene de Sudamérica y del oeste de Europa: Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Gran Bretaña, Francia, Italia o Bélgica.

A acceder al portal web de Iberia North, los clientes potenciales podrán ver múltiples propiedades, con rango de precios entre 100 mil y 2 millones de euros. Casas rurales, con jardín y vistas a la costa o a la montaña, se pueden encontrar en la página web que ha pensado en todo tipo de compradores para las propiedades, como por ejemplo aquellos que teletrabajan al 100% y buscan una casa para vivir, o quienes desean comprarla y ofrecerla en alquiler.

Desde búsqueda inicial, la presentación de propiedades y todo el proceso de compra hasta tener llave en mano, e incluso renovaciones y trabajos de diseño, son tareas que asume Iberia North con absoluta responsabilidad. En todas las etapas, los profesionales de la inmobiliaria intervendrán con recomendaciones en área como topografía, arquitectura, construcción y derecho.

Vivir cerca del mar Una de las opciones que destacan en la oferta inmobiliaria es la de adquirir una casa en Colunga. La localidad de unos 1.100 habitantes invita a descubrir su historia y sus paisajes cercanos a una costa verde muy bien cuidada.

Actualmente, en la página web se puede apreciar un interesante proyecto de dos viviendas sostenibles PassivHaus, en colaboración con Laga Arquitectura. Se trata de casas/chalet independientes de 153 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos baños, porche cubierto y terraza, con vista de las colinas y ubicadas a pocos minutos de Playa Rodiles y Playa La Griega.

La ventaja de esta propuesta es que la construcción a estrenar puede adaptarse al gusto del comprador en muchos aspectos. Los interesados en estas y otras propiedades en el norte de España pueden solicitar una cita con el equipo de Iberia North e iniciar el camino hacia una excelente inversión.



